Doplňky pro ikonickou nástěnku IKEA SKÅDIS si můžete nyní vytisknout na 3D tiskárně

Švédský nábytkářský gigant IKEA má ve své nabídce nepřeberné množství produktů, které dokáží zaujmout snad na všech pomyslných frontách. Jedním z nich je i ikonický SKÅDIS coby děrovaná nástěnka, kterou si můžete díky spoustě dostupných doplňků přizpůsobit k obrazu svému. Přidat na ní totiž můžete nejrůznější nádoby, police, držák na dopisy, elastická lanka a najednou máte pracovní kout, kde má všechno své místo a to jak v dílně, tak třeba i v kanceláři
Jenže z vlastní zkušenosti mohu říci, že jakmile si na tenhle systém zvyknete, začnete narážet na limity oficiálních doplňků. Například se může stát, že byste potřebovali o centimetr širší box, o něco hlubší přihrádku, specifický držák přesně na jeden konkrétní kabel nebo adaptér. A přesně tady přichází na scénu něco, co je za mě naprostá revoluce.
Ta nese název SKÅPA a ve své podstatě jde o webovou aplikaci, která běží přímo v prohlížeči a generuje 3D tisknutelné doplňky pro SKÅDIS. A co je nejlepší? Nečeká vás v ní žádné složité modelování v CADu, žádné hodiny u Blenderu či cokoliv podobného. Stačí totiž jen otevřít stránku, zadat šířku, hloubku a výšku požadovaného dílu a aplikace vám vygeneruje hotový model ke stažení. Ten pak jen pošlete do 3D tiskárny a máte hotovo.
SKÅPA se soustředí čistě na kompatibilitu se systémem SKÅDIS, takže řeší správné uchycení, rozteče i konstrukci tak, aby díly šly tisknout bez podpěr. Doporučená výška vrstvy je 0,2 až 0,4 mm, takže si s tím poradí většina běžných domácích tiskáren. A právě tady je podle mě ta největší síla. SKÅDIS byl totiž vždy o modularitě a SKÅPA ji posouvá na úplně jinou úroveň. Najednou nejste omezeni tím, co IKEA nabízí v katalogu, ale jednoduše si vytvoříte přesně takový doplněk, jaký potřebujete . Pokud tedy máte 3D tiskárnu, SKÅPA je téměř povinný doplněk. A pokud ji nemáte, tohle je další malý, ale zatraceně praktický argument, proč o ní začít vážně přemýšlet.