Nevyhovuje vám kompaktní Safari na iPhone? Známější ovládání vrátíte během chvilky

Hledáte v Safari tlačítka, která jste dříve používali téměř poslepu? Kompaktní rozložení v iOS 26 šetří místo na displeji, při každodenním prohlížení ale nemusí sednout každému. Naštěstí není povinné. V nastavení iPhonu můžete přepnout na rozložení Dole, případně přesunout adresní řádek nahoru. Celá úprava zabere jen několik okamžiků.
S příchodem designu Liquid Glass Apple výrazně proměnil také podobu svého prohlížeče. Kompaktní varianta omezuje množství viditelných ovládacích prvků, aby více prostoru dostala samotná stránka. Při čtení delšího článku to může být příjemné, při častém přepínání panelů nebo sdílení odkazů však můžete dát přednost známějšímu uspořádání.
Kde rozložení Safari změnit
Otevřete Nastavení, přejděte do sekce Aplikace a vyberte Safari. Poté vyhledejte část Panely, ve které jsou k dispozici tři varianty: Kompaktní, Dole a Nahoře. Klepnutím vyberte tu, kterou chcete používat.
Pokud vám jde především o návrat k ovládání připomínajícímu předchozí verze Safari, začněte možností Dole. Adresní řádek zůstane ve spodní části displeje a prohlížeč nabídne samostatnou lištu s dalšími ovládacími prvky. Toto uspořádání oceníte zejména tehdy, pokud chcete mít běžné funkce snadno dostupné při držení telefonu jednou rukou.
Varianta Nahoře přesune adresní řádek k hornímu okraji obrazovky. Hodí se pro uživatele, kteří jsou zvyklí zadávat adresy a vyhledávat právě tam. Název však neznamená, že se do horní části přestěhuje úplně veškeré ovládání prohlížeče.
Změnu uvidíte po návratu do Safari. Není potřeba restartovat iPhone ani aplikaci ručně ukončovat. Můžete proto jednotlivé možnosti rovnou porovnat na stejné otevřené stránce.
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Známější rozložení, nikoliv návrat celého starého vzhledu
Tímto přepnutím upravíte uspořádání prohlížeče, nevrátíte však celé Safari do podoby před iOS 26. Vizuální styl Liquid Glass zůstává součástí systému. Pokud vám tedy vadí především umístění adresního řádku nebo schované funkce, změna rozložení může pomoci. Samotný nový design tím nevypnete.
Při výběru se vyplatí vyzkoušet to, co v prohlížeči skutečně děláte: otevřít další panel, nasdílet odkaz a zadat novou adresu. Právě při těchto drobnostech nejrychleji poznáte, které uspořádání vám sedí. A pokud později dáte přednost většímu prostoru pro web, stejnou cestou můžete kdykoliv znovu zvolit Kompaktní.