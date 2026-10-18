Safari nemusí ukazovat, co jste naposledy hledali. Stačí změnit jeden přepínač

Určitě znáte ten typ situace, kdy chcete někomu na iPhonu vyhledat restauraci a Safari vám při klepnutí do adresního řádku nabídne předchozí dotazy. Obvykle jde o užitečnou zkratku, někdy ale taková připomínka přijde v nevhodnou chvíli. Třeba když vedle vás sedí člověk, pro kterého právě vybíráte dárek. Zobrazování posledních hledání naštěstí můžete vypnout, aniž byste kvůli tomu museli mazat historii prohlížeče.
Tato možnost se hodí především tehdy, pokud občas telefon někomu půjčujete nebo v Safari něco ukazujete ostatním. Nedávno zadané výrazy pak nemusí automaticky doprovázet každé další hledání. Úprava zabere jen několik klepnutí a kdykoliv ji lze vrátit zpět.
Kde zobrazování posledních hledání vypnout
Na iPhonu otevřete Nastavení, přejděte do sekce Aplikace a vyberte Safari. V jeho nastavení vyhledejte přepínač Zobrazit poslední hledání a vypněte jej.
Po návratu do prohlížeče se změna projeví bez restartování telefonu nebo ručního ukončování aplikace. Safari přestane nabízet seznam nedávných hledání, který se jinak objevuje při zahájení nového vyhledávání. Vyzkoušet to můžete otevřením nového panelu a klepnutím do adresního řádku.
Samotné vyhledávání funguje dál stejně. Stále můžete zadat název stránky, otázku nebo konkrétní webovou adresu. Přijdete pouze o možnost rychle zopakovat dotaz výběrem z tohoto seznamu.
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Skrytí seznamu není vymazání historie
Důležité je nepřisuzovat přepínači větší účinek, než skutečně má. Vypnutím posledních hledání nemažete historii navštívených stránek ani nepřepínáte Safari do anonymního prohlížení. Také tím nevypínáte všechny ostatní návrhy, které se mohou při psaní do adresního řádku objevovat.
Jde tedy o omezení jednoho konkrétního způsobu, jakým prohlížeč zobrazuje předchozí aktivitu. Pokud někomu předáte odemčený telefon, tato úprava mu sama o sobě nezabrání otevřít historii nebo se podívat na již otevřené panely. Pomůže ale omezit situace, kdy se nedávné dotazy ukážou bez toho, aby je kdokoliv cíleně hledal.
Kdy si funkci raději ponechat
Jestliže se pravidelně vracíte ke stejným tématům, seznam posledních hledání může být docela pohodlný. Při porovnávání výrobků, plánování výletu nebo hledání podkladů k práci ušetří opakované vypisování delších výrazů.
Záleží proto hlavně na tom, jak Safari používáte. Pokud vám automatické připomínání dotazů překáží, vypnutí je snadná úprava bez zásahu do uložené historie. A kdyby vám zkratka ke starším hledáním začala chybět, stačí se vrátit do stejné nabídky a přepínač znovu zapnout.