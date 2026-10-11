Chcete při anonymním prohlížení více soukromí? Safari umí použít jiný vyhledávač

Anonymní prohlížení v Safari nemusí používat stejný vyhledávač jako běžný režim. V novějších verzích iOS si můžete pro soukromé panely nastavit jinou službu, což se hodí hlavně tehdy, pokud chcete při citlivějším hledání omezit množství dat, která se o vás během vyhledávání shromažďují.
V praxi to znamená, že můžete mít například jeden vyhledávač nastavený pro běžné používání Safari a jiný pro anonymní režim. Není tedy nutné pokaždé ručně přecházet na jiný web nebo měnit hlavní nastavení prohlížeče.
Smysl to má především pro uživatele, kteří v anonymním režimu sázejí na vyhledávače orientované více na ochranu soukromí. Typickým příkladem je DuckDuckGo, jehož cílem je omezovat profilování uživatelů a sledování jejich aktivity napříč webem. Samotný anonymní režim Safari samozřejmě neznamená naprostou neviditelnost na internetu, ale v kombinaci s vhodně zvoleným vyhledávačem můžete mít nad svým soukromím o něco větší kontrolu.
Jak změnit vyhledávač pro anonymní prohlížení
Na iPhonu otevřete Nastavení a přejděte do Aplikace -> Safari. V nastavení Safari následně vyhledejte sekci Hledání, deaktivujte položku Používat také při anonymním prohlížení a klepněte na položku Anonymní vyhledávač.
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Poté už jen vyberte vyhledávač, který chcete používat právě v anonymním režimu. Změna se projeví při dalších vyhledáváních v soukromých panelech Safari, zatímco běžný režim může dál používat jinou službu.
Jde o drobnou možnost, která je snadno přehlédnutelná, ale v praxi dává docela dobrý smysl. Pokud anonymní prohlížení používáte právě kvůli většímu soukromí, je logické mít možnost oddělit nejen historii a panely, ale také samotný způsob vyhledávání.