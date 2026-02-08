Věděli jste, že Safari na iPhonu má hned 3 varianty vzhledu? Takto si je můžete nastavit

Aktualizace iOS 26 na podzim loňského roku nepřinesla jen drobné vizuální úpravy, ale kompletní proměnu vzhledu systému pod názvem Liquid Glass. Tento designový směr se výrazně propsal i do nativních aplikací a jednou z těch, kde je změna patrná okamžitě, je Safari. Prohlížeč dostal zcela přepracované ovládání, které se snaží být co nejméně nápadné a ponechat maximum prostoru samotným webovým stránkám.
Pokud vám nové kompaktní rozhraní Safari v iOS 26 nevyhovuje a raději byste se vrátili k tradičnímu ovládání, Apple naštěstí ponechal možnost volby. Změna je otázkou několika klepnutí a zvládne ji opravdu každý.
Nejprve otevřete aplikaci Nastavení na svém iPhonu. V hlavním seznamu přejděte do sekce Aplikace a z nabídky vyberte Safari. Zde najdete veškerá nastavení týkající se vzhledu i chování prohlížeče.
V horní části obrazovky se nachází položka Panely. Po jejím otevření se zobrazí tři dostupné varianty rozložení:
- Kompaktní – nové minimalistické řešení představené v iOS 26, které skrývá většinu ovládacích prvků a spoléhá především na gesta.
- Dole – klasické rozložení se spodní lištou, jaké Safari používalo po mnoho let. Nabízí rychlý přístup k přehledu karet, záložkám i sdílení.
- Nahoře – tradičnější uspořádání s adresním řádkem a ovládacími prvky v horní části obrazovky.
Fotogalerie
Stačí klepnout na preferovanou variantu a změna se projeví okamžitě – není nutné aplikaci Safari restartovat ani telefon znovu spouštět. Prohlížeč se automaticky přizpůsobí zvolenému rozložení.
Tento postup ocení zejména uživatelé, kteří jsou zvyklí na rychlou práci s kartami nebo často využívají tlačítko pro sdílení. Zároveň platí, že se ke kompaktnímu zobrazení můžete kdykoli vrátit a vyzkoušet, zda vám nový způsob ovládání časem přece jen nezačne vyhovovat.