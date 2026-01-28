Zavřít reklamu

AI revoluce v Safari se odkládá! Apple se nyní soustředí na něco mnohem důležitějšího

Jiří Filip
Ačkoliv se může alespoň podle zpráv z předešlých týdnů zdát, že se Apple snaží v AI závodě co nejvíce zrychlit a zatopit tak konkurenci, ne na všech frontách se mu podle všeho úplně daří. Podle zdrojů spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu se totiž například plánovaná velká proměna Safari, která měla z prohlížeče udělat nástroj pro AI éru, odsouvá na vedlejší kolej. Nikoliv proto, že by na ni Apple zanevřel, ale proto, že má teď jednoduše jinou prioritu, kterou je Siri.

Už loni jsme hned několikrát slyšeli o tom, že Safari čeká výrazný facelift postavený na umělé inteligenci. Ve hře byly funkce typu chytrého vyhledávání, ověřování důvěryhodnosti webů nebo dokonce jakýsi „AI mozek“, který by dokázal pracovat s informacemi podobně jako ChatGPT. Apple měl dokonce údajně zvažovat i integraci samostatných AI chatbotů přímo do Safari a dalších aplikací, třeba Zdraví nebo Hudby. Jenže z plánů nakonec alespoň prozatím sešlo.

Podle Gurmana je totiž část těchto projektů momentálně pozastavena s tím, že důvodem mají být změny ve vedení AI týmů i snaha soustředit maximum kapacit na nový, výrazně chytřejší hlasový model pohánějící Siri. Apple si tak zjevně uvědomil, že nemá smysl rozštěpit síly do všech směrů, když jedna z jeho nejviditelnějších AI funkcí dlouhodobě pokulhává. Tím spíš, když v minulosti toto jeho „rozštěpení“ přineslo problémy v čele s mizernými AI shrnutími, která loni dokázaly generovat zavádějící nebo rovnou chybné informace v notifikacích s novinkami.

Safari tedy podle všeho zůstane ještě nějakou dobu víceméně tím, čím je dnes – tedy jinými slovy spíš konzervativním prohlížečem, zatímco konkurence experimentuje s AI sumarizací článků nebo okamžitým vytahováním informací z webu. Apple však očividně vsadil na to, že dává větší smysl nejdřív opravit základy v čele se Siri. A nutno podotknout, že z uživatelského hlediska dává tento přístup alespoň nám v redakci docela smysl. Safari je totiž pro většinu lidí jen prostředek, jak se dostat na web. Siri ale používá obrovské množství uživatelů každý den a právě ona si dlouhodobě vysloužila nejvíc kritiky. Pokud tedy má Apple někde konečně zabrat, je to právě tady. A Safari si na svou AI revoluci klidně může ještě chvíli počkat.

