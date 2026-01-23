Největší skeptik Applu otočil! AI tým dnes řídí muž, který jí roky nevěřil

Nová zpráva serveru The Information přináší detailní pohled na současnou strukturu AI týmu v Applu, který dnes spadá pod vedení Craiga Federighiho. Právě on má podle zprávy klíčový vliv na rozhodnutí Applu začít využívat také modely externích společností. Federighi je v Applu dlouho známý jako mimořádně opatrný manažer. The Information jej popisuje jako člověka, který pečlivě hlídá rozpočty a zdráhá se investovat do projektů s nejistým výsledkem. Tato povaha se promítla i do jeho přístupu k umělé inteligenci. Až do roku 2022 patřil mezi skeptiky a hype kolem AI jej nechával chladným. Zdroje dokonce uvádějí, že důsledně kontroloval výdaje svého týmu, a to až na úroveň rozpočtů na občerstvení.
Inženýři Applu se přitom podle zprávy snažili Federighiho pro AI nadchnout celé roky. Navrhovali například funkce, které by pomocí umělé inteligence dynamicky měnily rozložení domovské obrazovky iPhonu. Federighi však podobné nápady odmítal s tím, že by mohly uživatele dezorientovat. Dlouhodobě mu vadila také nepředvídatelnost algoritmických systémů, protože preferoval přesně definované chování softwaru. Zlom přišel až na konci roku 2022, kdy si Federighi osobně vyzkoušel ChatGPT od OpenAI. Podle The Information tehdy uznal potenciál konverzační AI a pověřil své týmy hledáním způsobů, jak podobné technologie integrovat do produktů Applu. Dnes pod něj spadá celý AI tým, přičemž za Siri odpovídá Mike Rockwell.