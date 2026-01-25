Jak zapnout plynulejší prohlížení webu na iPhone a Macu? Máme řešení!

Ačkoliv máte iPhone, iPad nebo Mac s ProMotion displejem, Safari ve výchozím stavu nerenderuje webové stránky při 120 Hz, ale zůstává zamčený na 60 snímcích za sekundu. Výsledkem je méně plynulé scrollování oproti prohlížečům jako Chrome nebo Firefox. Dobrou zprávou je, že Safari obsahuje skryté nastavení, kterým můžete 120Hz režim aktivovat.
Na ProMotion displejích se rozdíl výrazně projeví – místo 16,7 ms se obraz obnovuje každých 8,3 ms, což dává citelně plynulejší pohyb při posouvání textu nebo obrázků. Pokud vám Safari přišlo oproti jiným prohlížečům vždy trochu „tupé“, je to právě tímto omezením.
Jak zapnout 120Hz scrollování v Safari na iPhonu a iPadu
Tento postup funguje pro iPhone 13 Pro a novější, a iPady Pro s ProMotion displejem:
- Otevřete aplikaci Nastavení a pak Aplikace.
- Sjeďte dolů a klepněte na Safari.
- Na konci obrazovky vyberte Pokročilé.
- Vyberte Příznaky funkcí.
- Najděte položku Prefer Page Rendering Updates near 60fps a vypněte ji.
- Ukončete Safari (vynuceně ukončit z přepínače aplikací) a znovu ho spusťte.
Od teď bude Safari zobrazovat stránky při až 120 Hz – scrollování bude mnohem plynulejší.
Fotogalerie
Jak zapnout 120Hz scrollování v Safari na Macu
Na Macu je potřeba nejprve aktivovat vývojářské funkce:
- Otevřete Safari a v horní liště klikněte na Safari → Nastavení…
- Přejděte na záložku Pokročilé.
- Zaškrtněte možnost Zobrazovat funkce pro webové vývojáře.
- V horní liště Safari se objeví nová záložka Aktivace funkcí – klikněte na ni.
- Do vyhledávání napište „60“.
- Zrušte zaškrtnutí u položky Prefer Page Rendering Updates near 60fps.
- Ukončete Safari a znovu spusťte.
Fotogalerie #2
Tento trik funguje na MacBooku Pro 14” a 16” (od roku 2021 a novějších), případně i na externích 120Hz monitorech. Pokud trávíte v Safari hodně času, ten rozdíl rozhodně poznáte – scrollování bude nepopsatelně plynulé.