Zavřít reklamu

Jak zapnout plynulejší prohlížení webu na iPhone a Macu? Máme řešení!

Návody
Tomáš Svoboda
0

Ačkoliv máte iPhone, iPad nebo Mac s ProMotion displejem, Safari ve výchozím stavu nerenderuje webové stránky při 120 Hz, ale zůstává zamčený na 60 snímcích za sekundu. Výsledkem je méně plynulé scrollování oproti prohlížečům jako Chrome nebo Firefox. Dobrou zprávou je, že Safari obsahuje skryté nastavení, kterým můžete 120Hz režim aktivovat.

Na ProMotion displejích se rozdíl výrazně projeví – místo 16,7 ms se obraz obnovuje každých 8,3 ms, což dává citelně plynulejší pohyb při posouvání textu nebo obrázků. Pokud vám Safari přišlo oproti jiným prohlížečům vždy trochu „tupé“, je to právě tímto omezením.

Jak zapnout 120Hz scrollování v Safari na iPhonu a iPadu

Tento postup funguje pro iPhone 13 Pro a novější, a iPady Pro s ProMotion displejem:

  1. Otevřete aplikaci Nastavení a pak Aplikace.
  2. Sjeďte dolů a klepněte na Safari.
  3. Na konci obrazovky vyberte Pokročilé.
  4. Vyberte Příznaky funkcí.
  5. Najděte položku Prefer Page Rendering Updates near 60fpsvypněte ji.
  6. Ukončete Safari (vynuceně ukončit z přepínače aplikací) a znovu ho spusťte.

Od teď bude Safari zobrazovat stránky při až 120 Hz – scrollování bude mnohem plynulejší.

IMG 1058ok IMG_1058ok
IMG 1061ok IMG_1061ok
IMG 1059ok IMG_1059ok
IMG 1060ok IMG_1060ok
IMG 1062ok IMG_1062ok
Vstoupit do galerie

Jak zapnout 120Hz scrollování v Safari na Macu

Na Macu je potřeba nejprve aktivovat vývojářské funkce:

  1. Otevřete Safari a v horní liště klikněte na Safari → Nastavení…
  2. Přejděte na záložku Pokročilé.
  3. Zaškrtněte možnost Zobrazovat funkce pro webové vývojáře.
  4. V horní liště Safari se objeví nová záložka Aktivace funkcí – klikněte na ni.
  5. Do vyhledávání napište „60“.
  6. Zrušte zaškrtnutí u položky Prefer Page Rendering Updates near 60fps.
  7. Ukončete Safari a znovu spusťte.
Snímek obrazovky 2026-01-23 v 10.33.14ok
Snímek obrazovky 2026-01-23 v 10.33.34ok
Snímek obrazovky 2026-01-23 v 10.33.48ok
Vstoupit do galerie

Tento trik funguje na MacBooku Pro 14” a 16” (od roku 2021 a novějších), případně i na externích 120Hz monitorech. Pokud trávíte v Safari hodně času, ten rozdíl rozhodně poznáte – scrollování bude nepopsatelně plynulé.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.