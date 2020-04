Co dělat, když vás v Safari na Macu nechce banka pustit k odeslání platby

Některé webové stránky vyžadují ke své správné funkčnosti aktivní soubory cookies. Jak jistě víte, tak se Safari v určitých případech snaží sbírání těchto dat o uživatelích zabránit, aby tak nedocházelo ke zneužívání osobních údajů, a aby se uživatel na internetu cítil bezpečnější. V některých případech však mohou i tyto bezpečnostní funkce znemožnit používání některých webových stránek. Z osobní zkušenosti mohu potvrdit, že se tak děje u některých internetových bankovnictví. V případě, že máte na Macu s internetovým bankovnictvím problém, tak dočtěte tento návod až dokonce, abyste zjistili, jak se jich lze zbavit.

Nejprve je nutné, abyste se na vašem Macu či MacBooku přesunuli do aktivního okna webového prohlížeče Safari. Jakmile tak učiníte, tak v horní liště vedle ikony  klepněte na tučnou záložku, jenž nese název Safari. Po kliknutí se zobrazí rozbalovací menu, ve kterém stačí klepnout na možnost Předvolby… Poté se zobrazí nové okno s předvolbami webového prohlížeče Safari, ve kterém se v horním menu přesuňte do sekce Soukromí. Zde už jen stačí, abyste se přesvědčili o tom, že máte deaktivovanou funkci s názvem Zablokovat všechny cookies. Poté vyzkoušejte, zdali internetové bankovnictví začne fungovat tak, jak má. V opačném případě si přečtěte i odstavec níže.

Pokud vám deaktivace funkce Zablokovat všechny cookies nepomohla, tak se můžete pustit do deaktivace ještě jedné funkce. Opět se tedy přesuňte do aktivního okna Safari a v horním menu klepněte na záložku Safari, kde v rozbalovacím menu vyberte kolonku Předvolby… Poté se v novém okně přesuňte v horním menu do sekce Soukromí, kde odškrtněte hned první možnost s názvem Bránit ve sledování napříč stránkami. Osobně mi deaktivace obou těchto funkcí pomohla zprovoznit internetové bankovnictví nejmenované bankovní společnosti.