Apple chce, abyste přestali používat Google Chrome. Tvrdí, že Safari je až o 35 % rychlejší a nabízí o 5 hodin delší výdrž baterie

Apple se rozhodl pořádně přiostřit svůj souboj s Googlem, respektive jeho internetovým prohlížečem Chrome. Poté, co se nedávno objevily zprávy o sledování uživatelů na iPhone kvůli internetové reklamě lákající na přechod ze Safari na Google Chrome, totiž spustil novou reklamní kampaň s poměrně výmluvným názvem „Switch to Safari“, jejímž prostřednictvím se snaží uživatele přesvědčit, aby dali přednost jeho vlastnímu prohlížeči. A tentokrát přitom nesází jen na tradiční argumenty týkající se ochrany soukromí. Na speciální webové stránce totiž zveřejnil také konkrétní srovnání výkonu a výdrže baterie, ze kterého vychází Safari podstatně lépe než jeho největší konkurent. A některá čísla jsou skutečně zajímavá.
Jedním z hlavních argumentů Applu je výdrž baterie MacBooků. Podle jeho testů totiž Safari umožňuje při streamování videa až o pět hodin delší provoz na baterii než Chrome. To už je rozdíl, který může být při každodenním používání skutečně znát, zejména pokud člověk často pracuje mimo dosah nabíječky.
Apple se však chlubí také rychlostí. Safari má totiž na Macu načítat často navštěvované webové stránky až o 35 % rychleji než Chrome. Je ovšem potřeba připomenout, že jde o výsledky testů samotného Applu, které nemusí odpovídat zkušenostem všech uživatelů. Výsledky se mohou lišit v závislosti na konkrétním zařízení, navštěvovaných stránkách či používaných rozšířeních.
Další část kampaně se zaměřuje na ochranu soukromí, kterou Apple dlouhodobě označuje za jednu z největších předností Safari. Konkrétně upozorňuje na funkci Intelligent Tracking Prevention, která omezuje sledování uživatelů napříč webovými stránkami. Podle Applu totiž Chrome umožňuje většímu množství sledovacích nástrojů třetích stran shromažďovat informace o aktivitě uživatelů, které mohou být následně využívány pro reklamní účely. Vedle toho Apple vyzdvihuje také funkci Distraction Control, která umožňuje skrývat rušivé prvky na webových stránkách a toto nastavení si pamatovat i při dalších návštěvách. Připomíná rovněž režim čtečky, podporu profilů, Apple Pay či funkci Notify Me, která dokáže sledovat změny na webových stránkách a upozornit na ně uživatele.
Součástí nové kampaně jsou kromě speciální stránky také dvě reklamní videa na YouTube, ve kterých Apple představuje právě ochranu před sledováním a možnosti skrývání rušivých prvků. Nejde přitom o první podobný útok na Chrome. Už letos v červnu totiž Apple spustil kampaň zaměřenou na ochranu soukromí při prohlížení internetu na iPhonu. Nyní se však snaží přesvědčit uživatele také konkrétními argumenty týkajícími se výkonu a výdrže baterie. Zda se mu díky tomu podaří přetáhnout část uživatelů Chromu, ukáže až čas.