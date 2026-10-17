Recenze Enabot EBO Air 2 Plus: Robotický společník, který vám projede domácnost

Jsou produkty, u kterých člověk už při prvním pohledu ví, k čemu přesně slouží, jak je bude používat a co od nich vlastně očekávat. A pak jsou zařízení, u kterých si říká, zda jde o technologickou vychytávku, praktického pomocníka, nebo spíš hračku pro technologické nadšence, ale přes prvotní rozpaky jej nakonec dané zařízení vlastně začne bavit. Přesně do této kategorie bych zařadil Enabot EBO Air 2 Plus, tedy malého robota, který na první pohled připomíná něco mezi futuristickým domácím mazlíčkem a robotickým vysavačem. Jenže zatímco vysavač má za úkol uklízet, tento drobeček se snaží domácnost hlídat, komunikovat s jejími obyvateli, zabavit domácí mazlíčky a díky umělé inteligenci nabídnout ještě něco navíc. A protože mi tento kousek dorazil nedávno do pracovny na test, je na čase vás seznámit s tím, jaký vlastně je.
První dojmy po rozbalení
Přiznám se, že podobné produkty mě vždycky dokáží docela zaujmout a to ani tak ne proto, že bych měl potřebu mít doma další elektroniku za každou cenu, ale protože se mi líbí, když výrobci přicházejí s něčím trochu jiným, než na co jsme zvyklí. A právě EBO Air 2 Plus je v tomto směru docela zajímavý. V době, kdy si můžete za pár stokorun pořídit bezpečnostní kameru a za několik tisíc chytrý reproduktor, totiž Enabot přichází se zařízením, které se snaží oba tyto světy propojit a navíc jim dát doslova kolečka, respektive gumové pásy, díky kterým se může samostatně pohybovat po domácnosti.
Otázkou samozřejmě je, zda jde o skutečně užitečné řešení, nebo jen technologickou zajímavost, která vás bude první týden bavit a následně skončí zapomenutá v koutě. Právě to je pak podle mě při hodnocení podobného zařízení důležitější než samotný počet funkcí. EBO Air 2 Plus totiž na papíře rozhodně nevypadá špatně. Nabízí 3K kameru, umělou inteligenci, obousměrnou komunikaci, automatické hlídkování nebo vlastní nabíjecí stanici a navíc má dvojici animovaných očí, díky kterým působí podstatně přátelštěji než běžná domácí kamera. Pokud tedy člověk pro podobné zařízení najde využití, ve výsledku s ním bude nejen po stránce technických specifikací spokojen. Ale nepředbíhejme.
Fotogalerie
Technické specifikace
Enabot EBO Air 2 Plus je mobilní domácí robot vybavený 3K kamerou s širokým 137° zorným úhlem, přičemž právě kamera je jednou z jeho nejdůležitějších součástí, jelikož prostřednictvím mobilní aplikace umožňuje sledovat dění v domácnosti prakticky odkudkoliv, kde se připojíte k internetu. Robotovi ale díky kameře nechybí třeba ani možnost rozpoznání a sledování pohybu, díky čemuž dokáže reagovat na přítomnost osob nebo domácích mazlíčků a pořizovat fotografie či videozáznamy.
O pohyb se starají gumové pásy, které umožňují přejíždět menší překážky a pohybovat se po různých typech povrchů. Já testoval jízdu po plovoucí podlaze, dlažbě a pěnovém dětském koberci, přičemž na všech těchto površích si robot vedl naprosto bez problému.
Co se týče nabíjení, robot disponuje funkcí automatického návratu do nabíjecí stanice, ve které doplňuje energii do integrované 5000mAh baterie. Výrobce sice slibuje několik hodin aktivního provozu a z vlastní zkušenosti mohu říci, že tři hodiny poměrně aktivního ježdění z něj vymáčknout lze. Samozřejmě ale platí, že čím víc mu dáte zabrat pohybem, tím rychleji se vybije.
K dispozici je nepřekvapivě i možnost naplánovat automatické trasy, po kterých se bude EBO pohybovat, nebo jej ovládat manuálně prostřednictvím mobilní aplikace.
Velkou roli hraje u tohoto malého společníka také komunikace. EBO Air 2 Plus podporuje obousměrný přenos zvuku a obrazu, takže jej lze využít ke komunikaci se členy domácnosti. K dispozici je rovněž AI chatbot využívající jazykové modely ChatGPT a Gemini, který má zvládat přirozenou konverzaci a odpovídat na otázky a který podporuje i češtinu, což je rozhodně fajn.
Pěkným detailem je pak za mě osobně dvojice displejů představujících robotovy oči, jejichž vzhled, barvy i animace lze přizpůsobovat. V balení pak najdete samotného robota, nabíjecí stanici, napájecí adaptér a 32GB microSD kartu určenou pro ukládání záznamů. Cena na českém trhu činí 9 990 Kč.
Zpracování a design
Pokud bych měl vybrat jednu věc, kterou se EBO Air 2 Plus odlišuje od běžných domácích kamer ještě předtím, než jej vůbec zapnete, byl by to jednoznačně design. Enabot totiž evidentně nechtěl vytvořit jen další elektronickou krabičku s objektivem, kterou postavíte na poličku a následně na ni zapomenete. Místo toho vsadil na poměrně sympaticky vypadajícího robota s kulatým tělem, dvojicí výrazných očí a konstrukcí, která připomíná jakousi miniaturu futuristického průzkumného vozidla.
A právě oči jsou podle mě jedním z nejzajímavějších designových prvků celého produktu. Dva digitální displeje, jejichž kvalita je mimochodem docela solidní, totiž dokážou zobrazovat různé výrazy, měnit barvy, sledovat vás nebo reagovat animacemi na to, co robot právě dělá. Díky tomu tak může výraz robota při nabíjení vypadat jinak než během pohybu či komunikace, ale zároveň díky této vychytávce víte například to, jak je na tom právě probíhající aktualizace a tak podobně. Jasně, jde zde především o vizuální záležitost, bez které by zařízení dokázalo fungovat úplně stejně, ale právě podobné detaily mohou rozhodovat o tom, zda bude robot působit jako další kus elektroniky, nebo jako něco, co si členové domácnosti skutečně oblíbí.
Roztomilé oči navíc mohou ve výsledku přijetí robota do domácnosti usnadnit. Naše malá dcerka se jej totiž zprvu bála, ale když jsme si u něj pohráli s očima, aby se jí líbil, nakonec si s ním užila spoustu zábavy, protože jej vnímala do jisté míry jako parťáka na hraní.
Fotogalerie #2
Poměrně zajímavě je pak za mě řešen i samotný pohyb, kdy namísto klasických koleček výrobce vsadil na gumové pásy, které by měly zajistit lepší průchodnost různými povrchy a zároveň umožnit překonávání menších překážek. Výhodou pásového řešení je především stabilita a možnost pohybovat se po domácnosti plynuleji, než by tomu bylo u některých jednodušších konstrukcí. Samozřejmě ale nelze očekávat, že EBO Air 2 Plus překoná schody nebo se bez problémů dostane přes jakoukoliv překážku. Pořád se totiž samozřejmě bavíme o malém domácím robotovi, nikoliv o terénním vozidle. Při testu ale neměl s překonáním klasických domácích překážek typu přechodové lišty, přejezd z dlažby na koberec a tak podobně problém.
Výrobce navíc myslel také na situace, kdy se robot během pohybu nebo hraní převrhne. Díky konstrukci umožňující návrat do správné polohy by se měl dokázat sám postavit zpět, což mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. I proto mi tak celkově design EBO Air 2 Plus připadá jako jeden z jeho největších trumfů. Nejde totiž o zařízení, které by se snažilo být nenápadné. Naopak chce být vidět, pohybovat se kolem vás a určitým způsobem působit jako součást domácnosti a právě v tom se jeho filozofie od klasických bezpečnostních kamer výrazně liší.
Testování a možnosti využití
U zařízení, jako je Enabot EBO Air 2 Plus, je podle mě nejdůležitější odpovědět na poměrně jednoduchou otázku a to sice, k čemu jej vlastně člověk potřebuje. Když totiž odhlédneme od sympatického vzhledu a animovaných očí, dostaneme v základu mobilní kameru, kterou lze vzdáleně ovládat a která navíc nabízí několik funkcí využívajících umělou inteligenci. A právě mobilita je tím, co může v určitých situacích znamenat zásadní rozdíl.
Představte si například, že jste v práci nebo na dovolené a chcete zkontrolovat, co se děje doma. U klasické bezpečnostní kamery jste odkázáni na místo, na kterém je nainstalovaná, a na její zorný úhel. Pokud tedy potřebujete vidět do jiné místnosti, máte smůlu, případně musíte mít kamer více. EBO Air 2 Plus však můžete prostřednictvím aplikace poslat jinam a podívat se na dění z úplně jiné perspektivy. V kombinaci s 3K kamerou a 137° zorným úhlem jde o velmi zajímavou možnost, která dává smysl zejména ve větších domácnostech.
Ještě zajímavější je možnost automatického hlídkování. Robot totiž dokáže projíždět předem naplánované trasy a kontrolovat jednotlivé části domácnosti, přičemž při detekci pohybu může pořizovat záznamy nebo upozorňovat uživatele. V podstatě se tak snaží nabídnout něco mezi klasickou bezpečnostní kamerou a jednoduchým autonomním robotem. Samozřejmě bych jej ale nevnímal jako plnohodnotnou náhradu profesionálního zabezpečovacího systému. Jeho hlavní předností je možnost vzdáleného dohledu a interakce, nikoliv garantovaná ochrana domácnosti před nezvanými návštěvníky.
Fotogalerie #3
Nastavení automatického hlídkování je nicméně za mě zároveň i jednou z věcí, na které doufám, že tvůrci robota do budoucna zapracují. Když jsem totiž robota nastavoval, tak trochu jsem čekal, že se bude chovat podobně jako robotický vysavač a v první řadě si bude chtít sám zmapovat prostor, který se stává jeho novým domovem, abych jej mohl následně poslat třeba do kuchyně či obýváku. Realita je ale taková, že nic takového neumí a tedy trasy, po kterých chcete, aby se vydal na klidně i pravidelnou hlídku, mu musíte ukázat – konkrétně se po nich projet tak, že robota dálkově ovládáte přes telefon. Není to sice nic složitého, na druhou stranu ale intuitivnost robotických vysavačů v tomto směru rozhodně vítězí.
Velmi zajímavé možnosti pak EBO Air 2 Plus nabízí rodinám s dětmi. Díky obousměrné komunikaci totiž můžete prostřednictvím robota nejen sledovat dění doma, ale také mluvit s ostatními členy domácnosti. Pokud jste tedy například v práci a chcete se spojit s partnerem nebo dětmi, můžete k tomu využít přímo robota, což je za mě docela příjemné řešení, které jsem si v průběhu testování docela oblíbil. Protože jen tak přijet k hrající si dceři a pozdravit jí skrze roztomilého robota je prostě fajn.
Podobně zajímavé je ale využití pro kontakt se seniory. Robot může sloužit jako další komunikační prostředek, prostřednictvím kterého lze na dálku zkontrolovat situaci a případně navázat hovor. Samozřejmě ale nejde o zdravotnické zařízení a už vůbec ne o náhradu osobní péče. Jeho přínos spočívá především v tom, že umožňuje jednodušší kontakt a poskytuje další způsob, jak mít přehled o dění v domácnosti.
Samostatnou kapitolou jsou domácí mazlíčci, u kterých mi celý koncept připadá možná ještě zajímavější než při běžném domácím dohledu. EBO Air 2 Plus totiž disponuje speciálními režimy, ve kterých se může pohybovat po místnosti, vydávat zvuky a snažit se zaujmout psa nebo kočku. Pokud tedy máte doma zvíře, které tráví část dne samo, můžete jej prostřednictvím aplikace nejen zkontrolovat, ale také mu nabídnout určitou formu interakce. Já testoval robota konkrétně na naší kočce a přestože se jej zprvu trochu bála, poměrně rychle si na něj nakonec zvykla a následně si s ním dokázala užít díky nejrůznějším režimům her docela dost zábavy.
Kdybych se pak měl zaměřit na spolehlivost spojení a dosah, robota jsem testoval v bytě o podlahové ploše zhruba 60 m2, přičemž prakticky všude dosahovala úroveň signálu nejvyšších či středních hodnot, takže vše probíhalo bez problému. Kvalita přenosu obrazu byla po celou dobu testování opravdu dobrá a obrazová prodleva v aplikaci naprosto minimální. Z technického hlediska zde tedy není co vytknout, což je ve výsledku u podobných zařízení naprosto klíčové.
Umělá inteligence jako další rozměr
Samotná mobilita a kamera by podle mě už dokázaly vytvořit poměrně zajímavý produkt. Enabot se však rozhodl přidat ještě umělou inteligenci, která má z robota udělat něco víc než jen dálkově ovládané oči na pásech. EBO Air 2 Plus totiž podporuje konverzační AI, díky které dokáže odpovídat na otázky, reagovat na povely a vést dialog.
To je na jednu stranu velmi zajímavé, protože se tím otevírají možnosti využití, které u běžné bezpečnostní kamery jednoduše nenajdete. Robot tak nemusí sloužit jen ke sledování domácnosti, ale může se stát také určitým interaktivním společníkem a když k tomu připočtete jeho animované oči, pohyb a možnost hlasové komunikace, začíná být jasné, proč jej výrobce prezentuje právě jako robotického AI společníka.
Na druhou stranu je zde ale samozřejmě třeba počítat s určitými limity této komunikace. Já si u robota vyzkoušel jak ChatGPT, tak i Gemini a ač je pravda, že si s těmito modely člověk popovídá docela dobře, chtě nechtě zde naráží na jejich určitá technická omezení. Tím prvním, které však tak úplně nesouvisí vyloženě s AI modely, je to, že abyste s robotem mohli mluvit, musíte u něj nejdřív AI režim aktivovat, ať už přes doprovodnou mobilní aplikaci nebo přes dedikované tlačítko na něm. Nečekejte tedy, že můžete na robota začít mluvit „z patra“ a on na vás bude reagovat, protože to neumí.
Zároveň je třeba brát v potaz fakt, že je třeba na robota mluvit jasně, zřetelně a docela nahlas, aby vám dobře rozuměl. A taky zcela upřímně není na úplně dlouhé „pokecy“, protože než pochopí, že mu chcete něco říci a třeba mu kvůli tomu musíte skočit do řeči, občas to taky chvíli trvá. Ve výsledku se tak dobrat dobrého výsledku občas nemusíte úplně snadno, ale ano, základní popovídání si je fajn. Jde ale skutečně jen o konverzační model, nikoliv o to, že byste robotovi řekli, ať jede tam a tam a on to na základě vašeho hlasu udělal.
Osobně bych tak AI vnímal spíše jako příjemný doplněk než jako hlavní důvod ke koupi. V době, kdy máme pokročilé chatboty dostupné prakticky na každém smartphonu, totiž samotná možnost pokládat robotovi otázky nepředstavuje nic převratného. Zajímavé nicméně je spojení AI s fyzickým zařízením, které se může pohybovat, reagovat na okolí a vytvářet dojem určité osobnosti. A právě v tomto propojení vidím největší potenciál celého konceptu.
Resumé
Enabot EBO Air 2 Plus je bezesporu produktem, který se snaží nabídnout něco jiného než většina běžné spotřební elektroniky. Na jednu stranu jde o mobilní bezpečnostní kameru, na druhou o komunikační zařízení a na třetí o interaktivního robota, který může zabavit děti nebo domácí mazlíčky. A právě kombinace těchto možností je podle mě jeho největší předností.
Velmi se mi líbí především samotná myšlenka mobilního domácího dohledu. Možnost projet prostřednictvím aplikace jednotlivé místnosti, podívat se, co se kde děje, nebo se spojit s někým doma představuje zajímavou alternativu ke klasickým bezpečnostním kamerám. Stejně tak oceňuji automatické hlídkování, návrat do nabíjecí stanice nebo 3K kameru s širokým zorným úhlem. A přestože animované oči mohou na první pohled působit jako zbytečnost, právě díky nim má robot určitý charakter, který jej odlišuje od běžné elektroniky.
Současně je ale potřeba přiznat, že nejde o produkt pro každého. Cena 9 990 Kč rozhodně není zanedbatelná a pokud hledáte pouze jednoduchou kameru pro sledování domácnosti, existuje celá řada podstatně levnějších řešení. EBO Air 2 Plus dává smysl především tehdy, pokud dokážete využít jeho mobilitu, vzdálenou komunikaci a další interaktivní funkce. Určitým omezením může být také absence češtiny mezi podporovanými jazyky AI chatbota.
Za mě je tedy Enabot EBO Air 2 Plus především zajímavou ukázkou toho, kam se může domácí elektronika v následujících letech posouvat. Zatímco dnes jsme zvyklí na chytré kamery, reproduktory nebo robotické vysavače, podobná zařízení naznačují budoucnost, ve které se jednotlivé technologie začnou stále více prolínat. A přestože si nemyslím, že by měl podobného robota nutně potřebovat každý, dokážu si velmi dobře představit domácnosti, ve kterých si své místo najde.