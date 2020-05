Japonsko chce posílat do vesmíru roboty

V japonské společnosti Gital si myslí, že by v budoucnu nejen na orbitálních stanicích mohli operovat místo lidí humanoidní roboti. Své myšlenky podkládají představitelé tohoto startupu hned několika argumenty. Využívání robotů by údajně ušetřilo 90 % nákladů na jednoho člověka ve vesmíru. Pokud by se pak samozřejmě cokoliv přihodilo, ztráta robota tolik nemrzí. Největší výzvou je v současné době ovšem vývoj takového robota, který by člověka ve vesmíru skutečně zastal. Šéf společnosti v rozhovoru řekl, že chce, aby jejich roboti tvořili základny pro Blue Origin a SpaceX.