iOS 17 novinky: Zde je přehled nejnovějších úniků

iOS 17 a jeho novinky budou sice světu představeny až za dobrého půl roku, to však neznamená, že o nich zatím nevíme zhola nic. Pojďme si tedy společně v následujících řádcích zrekapitulovat, co ohledně tohoto systému vše uniklo a co od něj tedy svět do jisté míry očekává. Málo toho totiž rozhodně není, byť je pravda, že ne vše bude zřejmě jak jablíčkářům, tak i samotnému Applu po chuti.

iOS 17 novinky

Hned na úvod se hodí říci, že zatímco v předešlých letech se informace o nových generacích OS objevovaly již před Vánoci, letos je v tomto směru skoro až neuvěřitelné ticho po pěšině. Na druhou stranu je však třeba rovněž podotknout, že i v předešlých letech úniky ohledně OS gradovaly až relativně těsně před představením samotných systémů. Skoro by se navíc chtělo až říci, že se není příliš čemu divit. Do iOS toho totiž v posledních letech dorazilo relativně málo nového a to málo, co stojí skutečně za řeč, je pak vázáno na hardware. Na mysli máme třeba Always-on a funkce Dynamic Islandu pro iPhony 14 Pro. O novinkách pro letošní iOS je navíc třeba hovořit ještě ve druhé rovině a to konkrétně té nedobrovolné. Takřka všechny informace, které máme o iOS 17 v současnosti k dispozici, se totiž točí kolem novinek, které si do něj hodlá vynutit Evropská unie svými zákony a nařízeními. Bez nich by Apple valnou většinu těchto prvků zcela určitě nenasadil. O čem že je řeč?

V první řadě máme na mysli umožnění instalace aplikací mimo App Store, tedy jinými slovy sideloading. Tuto věc sice Apple umožňuje do jisté míry už nyní, avšak je k tomu potřeba speciální profil s tím, že si takto doinstalovávají firmy například firemní aplikace pro své zaměstnance a tak podobně. Evropská unie však požaduje iPhony otevřít aplikacím mnohem víc, jelikož jí vadí, že v současnosti má Apple nad softwary přespříliš velký přehled skrze App Store. Problematické jsou rovněž provize, které musí Applu vývojáři odvádět za prodeje čehokoliv právě přes App Store. Je nicméně jedním dechem potřeba dodat, že v tuto chvíli není vůbec jasné, jak se Apple k celé věci postaví a tudíž je předčasné jakkoliv jásat. Stále je totiž ve vzduchu možnost nejrůznějších omezení, které možnost instalovat aplikace na iPhony z internetu výrazně zkomplikuje.

S nařízeními EU pak souvisí i celá řada dalších novinek, které mají být pro iOS 17 připravovány. Jednat by se mělo konkrétně o otevření NFC, díky kterému by tak měli mít vývojáři možnost NFC v iPhonech využít k daleko většímu množství věcí počínají ukládáním platebních karet mimo Apple Wallet a konče třeba k možnosti „vyvolávat“ přes NFC digitální vizitky a tak podobně, pro což v současnosti slouží nejrůznější příslušenství třetích stran. Poměrně hlasitě se rovněž hovoří o možnosti nainstalovat a plně integrovat do iPhone hlasové asistenty třetích stran či internetové prohlížeče založené na jiné základně než je WebKit, který nyní kalifornský gigant vyžaduje. Je tedy možné, že se dočkáme malé prohlížečové revoluce, byť samozřejmě formou aplikací třetích stran.

Co se pak týče dalších novinek, o kterých se v souvislosti s iOS 17 hovoří a které jsou již (naštěstí) přímo z hlavy Applu, vyvíjeny mají být spousty nových možností pro Lock Screen, konkrétně pak ve formě buď zbrusu nových, nebo upravených widgetů. Právě widgety by se pak měly dočkat upgradu i ve své druhé formě po odemčení telefonu a to konkrétně takového, že se z nich stanou mnohem interaktivnější systémové prvky, které přestanou sloužit víceméně jen ke statickému zobrazování informací. V plánu je dále další vylepšení režimu soustředění, který prošel za poslední dva roky poměrně zajímavou vývojovou cestou, a podle některých zahraničních zdrojů nás možná čeká i redesign ovládacího centra. Zdá se však, že vyloženě novinek „z hlavy“ Applu více nebude, popřípadě budou ještě menšího charakteru než vše výše. Zároveň je třeba znovu zopakovat, že je velkou otázkou, jak se Apple k „novinkám“ z dílny EU postaví a zda je tedy bude vůbec jakkoliv více rozmazávat. Jeho postoj je nicméně v tuto chvíli velmi těžké předpovědět, jelikož před podobnou situací stojí vůbec poprvé.