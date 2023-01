Netěšte se na iOS 17, nabídne toho pramálo nového. Zde je důvod

Velké plány vzaly za své. Tak přesně takto by se dala v krátkosti shrnout situace kolem v současnosti již intenzivně připravovaného iOS 17, který má na podzim na iPhonech nahradit dosavadní iOS 16, potažmo i u ostatních nových verzí OS ve formě iPadOS 17 a macOS 14. Tvrdí to alespoň zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, které se v minulosti takřka vždy trefily přímo do černého. Důvod je přitom vcelku jednoduchý – změna priorit v softwarech.

Zdroje Gurmana tvrdí konkrétně to, že měl Apple pro iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 a další nové OS pro rok 2023 připravenou celou řadu zásadních novinek, kterými chtěl systémy oživit a celkově zatraktivnit. Valnou většinu těchto novinek měl nicméně nakonec odsunout na rok 2024 a to kvůli tomu, že se v současnosti potřebují jeho softwarové týmy soustředit na dokončení softwaru pro chystaný AR/VR headset. Právě ten je totiž ve výsledku klíčové dotáhnout na co nejlepší úroveň, aby si jím Apple nezavřel dveře k zákazníkům pro pár následujících let. Přeci jen, kdyby se mu software pro brýle nepovedl, jen stěží by byl produktem jako takovým schopný zaujmout uživatele. Nicméně pokud budou iOS 17 a další systémy alespoň bez větších chyb a navrch ještě dokonale optimalizované pro novější i starší zařízení, bude jablíčkářům stačit o toto „málo“.