Mulder a Scullyová se vrací! Akta X se dostane vlastní LEGO set, takto bude vypadat

Fanoušci devadesátých let mají důvod k radosti. LEGO Ideas totiž na přelomu roku odstartovalo dvě výzvy, jejichž cílem bylo připomenout ikonické kulturní momenty posledního desetiletí 20. století. Ať už šlo o filmy, seriály, hudbu nebo deskovky, soutěžící měli možnost přetavit svou nostalgii do reálných LEGO modelů – a těm nejlepším se dokonce dostalo pocty stát se oficiálním LEGO Ideas setem.

Hlavní výzva s názvem Build Your Nostalgia – 90s Throwback! nabídla tvůrcům možnost postavit modely s rozsahem 1 000 až 5 000 kostek. Díky tomu vznikla celá řada velkolepých návrhů – od replik známých filmových scén přes obří postavy z devadesátek až po tematické zarážky na knihy. Celkem se v této kategorii sešlo 192 soutěžních příspěvků, což je na komunitní výzvu skutečně slušné číslo.

Na návrh se tu se můžete podívat níže v galerii. Musíme však upozornit na to, že se zatím jedná jen o fanouškem vytvořenou verzi, nikoliv finální produkt, který LEGO uvede do prodeje. Ten by se však měl od fanouškem navrhnuté verze výrazně inspirovat, jelikož u něj LEGO pozmění vlastně jen to, co z jeho strany nebude dobře proveditelné.

Akta X z LEGO se blíží!

Z obou soutěží vzešlo vždy pět finálních modelů, o jejichž vítězích rozhodlo veřejné hlasování komunity LEGO Ideas. A vítězem první a zároveň hlavní výzvy se stal model, který potěší každého fanouška mysteriózních seriálů: The X-Files: The Truth Is Out There od tvůrce vystupujícího pod přezdívkou WetWired.

Jeho vítězný model staví na legendárním seriálu Akta X, který se na televizní obrazovky poprvé dostal v roce 1993 a během 11 sezón se stal kultem. Model v sobě kombinuje lesní scénu s přistávajícím UFO a kancelář Foxe Muldera ve sklepě FBI, kde nechybí ani slavný plakát „I Want To Believe“.

Stavba čítá přibližně 2 020 kostek a kromě detailního zpracování prostředí zaujme i výběrem minifigurek. Nechybí Fox Mulder, Dana Scully, klasický „šedý“ mimozemšťan, Jersey Devil, Walter Skinner, vůdce Syndikátu nebo například Eugene Tooms – postava, kterou si jistě pamatují především skalní fanoušci seriálu. Samotný autor modelu WetWired tvrdí, že se mu podařilo do stavby zakomponovat množství detailů a odkazů, které umožní „poskládat globální konspiraci kostku po kostce.“

Celý projekt tak představuje nejen technicky povedenou stavbu, ale především poctu jednomu z nejvýraznějších seriálových fenoménů devadesátých let. A co je nejlepší? Model se nyní stane skutečným LEGO Ideas setem, takže si ho budeme moct postavit i doma. Pokud jste fanoušky Akt X, máte se rozhodně na co těšit.

