StartGuide chce pomáhat startupům na cestě k úspěchu

Tisková zpráva: Společnost StartGuide, která chce v následujících dvou letech investovat do více než 50 začínajících startupů, má ambice nabídnout zajímavým projektům služby na pomezí angel investorů a venture capital fondů. „Nejsme typický venture capital fond a ani to není naším cílem. Chceme investovat do začínajících projektů, ve kterých vidíme potenciál a kde může pomoci s dalším rozvojem prostřednictvím našich zkušeností a kontaktů,“ vysvětluje Petr Jahn, CEO společnosti StartGuide. „Nechceme být jenom finančním investorem, ale opravdovým parťákem v počátečních etapách rozvoje, který pomůže projekt správně nasměrovat a dát mu vše potřebné pro cestu na vrchol,“ dodává. StartGuide má na investice prostřednictvím StartGuide ONE připraveno 150 milionů Kč a v příštím roce plánuje otevření dalšího fondu.

StartGuide v současné době oznamuje novou investici do svého portfolia, kterou je startupový projekt Ringil. Jde o cloudovou modulární logistickou platformu, nabízí výrobním a distribučním firmám spolehlivé řešení pro kompletní digitalizaci jejich přepravních potřeb. Platforma tyto operace digitalizuje napříč celým přepravním procesem a usnadňuje kontrolu nad různými systémy od e-mailů po telefony. „Přeprava zboží je jedním z největších odvětví na světě a v následujících letech určitě dále poroste. Cílem Ringilu je umožnit digitalizaci středním a velkým firmám, které v současné době často stále používají tradiční nástroje jako je tužka a papír nebo maximálně počítač. Digitalizace jim umožní být efektivnější a mít nad svou logistikou lepší kontrolu,“ vysvětluje Seen Aquin ze společnosti StartGuide. Ringil v současné době získalo investice v řádech vyšších stovek tisíc eur od skupiny angel a VC investorů, mezi kterými jsou kromě StartGuide, také fond Depo Ventures nebo andělský investor ze Silicon Valley Isaaca Applbaum. „Získané prostředky plánujeme využít hlavně na nábor lidí, škálování produktu na evropském trhu a propojení produktu s přepravními partnery. Jsme moc rádi, že mezi našimi investory je právě StartGuide, který nám pomáhá nejen s financováním, ale i s celkovou strategií pro další rozvoj a řízením růstu,“ říká André Dravecký ze společnosti Ringil. StartGuide již dříve investoval například do společností Lihovárek, DTS a Nomivers, která vlastní Campiri.

Dalším projektem, který si StartGuide vybral je společnost BikeFair, online marketplace pro jízdní kola. Společnost založili Jan Pečník a Dominik Nguyen, kteří jí společně řídí z Amsterdamu. BikeFair klientům umožňuje rychlý a bezpečný nákup nového nebo použitého jízdního kola. V současném investičním kole hledala společnost prostředky na podporu marketingu v průběhu klíčového letního období, ale také na tvorbu marketingové strategie pro budoucí růst. „Segment jízdních kol zaznamenává v evropských zemích velký boom a vidíme zde velký potenciál. Spolupráce s BikeFair je pro nás něčím, co nás opravdu baví a jsme rádi, že projektu můžeme dodat jak finanční, tak nefinanční podporu a pomoci mu s rozjezdem,“ říká Seen Aquin. „OJedním z hlavních přínosů StartGuide pro náš projekt jsou jejich zkušenosti s marketingem a datovou analýzou, které jsou přesně tím, co v tuto chvíli potřebujeme. Spolupracujeme již několik měsíců, a to jak formou strategických konzultací, tak praktických záležitostí a pro nás jde zatím o skvělý a užitečný zážitek probíhající ve velmi přátelské atmosféře,“ říká Jan Pečník z BikeFair.

„Naše dva nové projekty jsou příkladem naší představy o tom, co je StartGuide. Nechceme se podílet pouze na finanční pomoci, ale snažíme se vybírat si projekty, které nás zajímají svým obsahem a kde vidíme možnost aktivně se zapojit v důležitých počátečních fázích jejich cesty za úspěchem. Všichni čtyři máme dlouholeté zkušenosti a věříme, že máme co předat dál,“ dodává.

StartGuide společně vlastní Petr Jahn, který má stejně, jako další spoluvlastník Kamil Koupý, dlouholeté zkušenosti s podnikáním v oblasti digitálního marketingu a internetových projektů. Další dva spolumajitelé, Seen Aquin a Petr Novák, pomáhali začínajícím firmám s podnikáním v rámci svého projektu Skokani 21 a zároveň oba úspěšně rozvíjeli své další obchodní aktivity. Petr Jahn a Seen Aquin zastávají exekutivní pozice CEO a COO, zatímco Kamil Koupý a Petr Novák působí v roli konzultantů a členů představenstva.