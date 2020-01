Jak robot Daisy pomáhá Applu s recyklací materiálů ze starých iPhonů

Apple si zakládá na ekologii a v posledních letech se angažuje v nejednom projektu zaměřeném na šetření životního prostředí. V roce 2018 například společnost přispěchala s robotem Daisy, který dokáže efektivně rozmontovat staré iPhony a „vydolovat“ z nich zpět cenné materiály, které by jinak musely být vytěženy. Apple si však klade ještě vyšší cíle, k nimž se vyjádřila viceprezidentka pro životní prostředí, Lisa Jackson.

Pokud bychom měli jmenovat jednoho technologického giganta, který se raději místo slov zaměřuje na činy, byl by to právě Apple. Jablečná společnost dokázala protlačit mnoho návrhů, jak přestat nadměrně protěžovat životní prostředí a zasloužila se rovnou o několik iniciativ, jejichž ovoce pomalu sklízí. Jednou z nich je také robot Daisy, jenž se podílí na demontáži starých kusů iPhonu. Z nich vytěží cenné materiály, které mohou být použity při výrobě. Ač byl robot zařazen do provozu již v roce 2018, jeho působnost se neustále rozšiřuje, a stejně tak i schopnosti. Celý koncept je v principu poměrně jednoduchý. Daisy nejprve odstraní baterii iPhonu za teploty zhruba -80 stupňů a následně odmontuje šrouby a jednotlivé součástky. Ty jsou následně samostatně odeslány na recyklaci, kde se z nich extrahují potřebné materiály.

Tímto tempem lze rozebrat až 200 kusů za hodinu a podle oficiálních informací si jeden z robotů v Austinu za rok připsal až milion demontovaných telefonů. Nyní však přichází ta zajímavá část, kde do hry vstupují další společnosti. Apple chce totiž technologii sdílet s ostatními, včetně automobilek a dalších nadnárodních gigantů. Díky tomu lze podle Lisy dosáhnout stability, udržitelnosti a především tím ulevit životnímu prostředí. Kromě toho má jablečná společnost v plánu přestat s těžbou materiálů úplně a zaměřit se čistě jen na recyklaci starých produktů. Pochopitelně se nejedná o krátkodobý plán, ale dlouhodobou iniciativu, která pravděpodobně potrvá minimálně několik let. Proti návrhu se ohradila zejména těžařská lobby, podle níž se jedná o nerealistické cíle a naivní představu. Lisa však potvrdila, že Apple nechce těžaře jakkoliv ohrožovat, ale spolupracovat s jednotlivými společnostmi. Uvidíme, zda slibu dostojí, nebo celá diskuze jen vyšumí do prázdna.