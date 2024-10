Recenze PanzerGlass CARE Urban Combat: První kryt, u kterého vám zežloutnutí vadit nemusí

V dnešní recenzi se podíváme na zbrusu nové kryty PanzerGlass, které byly teprve nedávno představené pro iPhony 16 a 16 Pro. Stojí totiž skutečně za to a jelikož je v redakci testujeme prakticky od startu prodejů nových iPhonů, je nejvyšší čas vás s nimi seznámit.

Technické specifikace, zpracování a design

Časy, kdy PanzerGlass vsázel na skleněná záda v kombinaci s TPU rámečkem, jsou ty tam. Letos totiž vsadil tento dánský výrobce příslušenství all-in na udržitelnost a své kryty vyrábí ze 100% recyklovaného plastu, který je zcela čirý a hlavně pak velmi odolný jak proti poškrábání, tak i pádům. Jen pro představu, kryt by měl poskytnout telefonu maximální možnou ochranu do pádů až ze 4,8 metrů, což není rozhodně málo. A co si budeme povídat, ze 4,8 metrů nám telefony zpravidla nepadají. Osobně zde pak musím ocenit fakt, že narozdíl od krytů z předešlých let, letos se PanzerGlass rozhodl nenasadit masivní hrany s nejrůznějšími vyvýšeními, díky čemuž tak nyní vypadají jeho kryty podstatně minimalističtěji. Vlastně designově odpovídají takřka 100% průhlednému Apple krytu s tím rozdílem, že narozdíl od něj mají výřez pro tlačítko Ovládání fotoaparátu. Jinak si jsou ale kryty podobné víc než dost.

Jste-li fanoušky MagSafe nabíjení, určitě vás potěší, že jsou k dispozici kryty s magnetickým prstencem v zádech, díky kterému je tak možné k nim jednoduše „přicvaknout“ magnetickou nabíječku. Magnetický prstenec je navíc k dispozici v celé řadě barev, takže si na své přijde opravdu každý. A pokud fanoušky MagSafe nejste, můžete sáhnout i po krytech, které magnetem v zádech nedisponují a jsou tedy zcela průhledné bez jakéhokoliv rušivého elementu na zadní straně, což je za mě taky fajn. Obecně se pak dá říci, že právě na design se letos PanzerGlass zaměřil snad nejvíc za svou dosavadní existenci, jelikož kromě MagSafe a non-MagSafe krytů z čirého plastu nabízí třeba i kouřový kryt, model s černým plastovým rámečkem coby Black Edition nebo třeba kryt se třpytkami, který ocení nejvíc dámy. Výběr je tedy opravdu široký, což je za mě rozhodně příjemné.

Možná ještě víc než design krytů je však zajímavé to, jak moc jim PanzerGlass věří – respektive jak věří jejich schopnosti nezežloutnout. Právě žloutnutí je totiž hlavním problémem čirých plastových krytů, které sice lze zpomalit, avšak nejde mu zabránit. PanzerGlass® CARE nicméně přináší novou, unikátní chemickou formuli, která zpomaluje žloutnutí a to tak razantně, že výrobce dává roční záruku na výměnu krytu zdarma v případě jeho zežloutnutí. Stačí zkrátka jen přijít s účtenkou na prodejnu a kryt vám bude vyměněn.

Pokud vás pak zajímá cena, ta je u non-MagSafe verzí nastavena na 699 Kč. V případě MagSafe verzí vychází kryty na 899 Kč.

Testování

Kryty PanzerGlass CARE Urban Combat jsem testoval konkrétně v kombinaci s iPhony 16 Pro a to hned v několika verzích. Jelikož jsou však ve výsledku jejich vlastnosti stejné, budu je hodnotit jakožto celek a to veskrze pozitivně. Jedná se totiž o opravdu velmi příjemné kousky, které podle mého názoru ocení každý milovník TPU krytů bez jakýchkoliv výraznějších prvků. Právě ty mi totiž v předešlých letech na PanzerGlass krytech trochu vadily a jsem tak moc rád, že se letos výrobce odhodlal od nich ustoupit a nabízí TPU kryty skutečně v tom nejjednodušším možném formátu, který iPhonům sluší nejvíc.

Kryty jako takové jsou v ruce velmi příjemné a mě osobně kloužou daleko méně než třeba originální silikonový Apple obal. Fajn je i to, že v nich telefon příliš nenabobtná a i při jejich použití tedy zůstane poměrně kompaktní. Jasně, nějaký ten milimetřík mu do rozměrů přibude, nejedná se však o žádnou katastrofu a co víc, právě tyto nabyté milimetry jsou zárukou prvotřídní ochrany, kterou kryty poskytnou. TPU v rámečcích i na zádech totiž dokáže pády či nárazy velmi obstojně utlumit. Jediná nevýhoda mírně větší tloušťky rámečků je pak dle mého názoru zhoršení přístupu ke tlačítku Ovládání hlasitosti. To se totiž v krytu dočkalo klasického výřezu a právě kvůli tloušťce rámečku tak může působit trochu zapadle. Jeho ovládání je proto o něco méně komfortní než tomu je v případě originálních Apple krytů, potažmo užších krytů z dílny jiných výrobců. Nicméně musím říci, že vzhledem k tomu, jak (ne)využitelné se mi tlačítko Ovládání fotoaparátu zatím zdá, vlastně mi tento mínus krytu vůbec nedělá vrásky na čele.

Co mě pak vyloženě těší, je odolnost TPU proti poškrábání. Jelikož je telefon můj pracovní nástroj, nosím ho s sebou prakticky všude a že bych mu poskytoval nějakou speciální péči, to se tak úplně říci nedá. Čas od času se tedy dostává do docela nepříjemných situací, kdy jej například položím na ne zcela čistý, hladký povrch, přenáším jej v tašce s klíči a jinými ostrými předměty a tak podobně. Za dobré dva týdny testování krytu na něm však nevidím žádné výraznější škrábance, které by jeho design srážely. Ba co víc, i při hledání vlásečnicových škrábanců se musím opravdu dost snažit. Kryt tedy plní přesně to, co má a plní to znamenitě.

Resumé

Jak tedy PanzerGlass CARE Urban Combat zhodnotit v konečném zúčtování? Jako další velmi příjemný krok dánského výrobce příslušenství na poli krytů kupředu. Tyto kryty jsou totiž zase o něco lepší než kryty, které jsem si mohl vyzkoušet v loňském roce v kombinaci s iPhony 15 (Pro) a až na mírně větší tloušťku, kterou však vzhledem k ochraně chápu, a trochu horšímu přístupu k novému tlačítku, které je však ve výsledku docela zbytečnou záležitostí, zde není prakticky co vytknout. Když k tomu všemu navíc přičtu roční záruku na zežloutnutí, myslím si, že je PanzerGlass CARE Urban Combat opravdu zajímavou možností, jak ochránit váš telefon. V kombinaci se skly PanzerGlass, potažmo kryty fotoaparátu totiž získáte brnění, které hned tak něco neprorazí.

Slevový kód

Slevu na PanzerGlass příslušenství lze u Mobil Pohotovosti získat naprosto jednoduše. Její výše se odvíjí od množství produktů, které zakoupíte s tím, že pokud se bude jednat o dva, stačí v košíku zadat kód „pg“ a je vám automaticky poskytnuta sleva 10 %. V případě, že se rozhodnete pro pořízení tří produktů z dílny PanzerGlass, tedy například krytek fotoaparátu, krytu a tvrzeného skla, po zadání stejného slevového kódu dostanete hned 15% slevu, což je v řeči korun 352 Kč při koupi HOOPS krytek, HardCase MagSafe D3O pouzdra a Edge-to-Edge ochranného skla. Jak tedy můžete sami vidět, ušetřit lze díky PanzerGlass velmi slušně.

