Recenze PanzerGlass CARE Kickstand: Takřka dokonalá kombinace krytu a stojánku

Nedávno jsem vás skrze recenzi na našem magazínu seznámil s kryty PanzerGlass CARE Urban Combat, které představují parádní možnost, jak dopřát vašemu iPhonu prvotřídní ochranu při zachování možnosti se kochat jeho designem díky průhlednému TPU materiálu. Na tyto kryty navíc letos dává PanzerGlass roční záruku proti zežloutnutí, díky čemuž se tak nemusíte bát toho, že by byl kryt za pár měsíců právě kvůli žloutnutí nepoužitelný. PanzerGlass si toho však pro letošek připravil podstatně víc a nutno uznat, že valná většina jeho produktů stojí opravdu za to. Kromě krytů PanzerGlass CARE Urban Combat mám totiž k dispozici pro testování zcela nový kryt CARE Kickstand MagSafe a jelikož jsem si jej za poslední dobu dost oblíbil, je na čase vás s ním seznámit.

Materiálově se kryt od Urban Combatu prakticky neliší. I zde je tedy pro jeho „tělo“ použito velmi odolné průhledné TPU, které je schopné ochránit telefon při pádech až ze 4,8 metru. A co si budeme povídat, z takové výšky nám telefony padají jen zřídkakdy. Kromě vysoké ochrany proti pádu u krytu ale potěší třeba i vyvýšený „rámeček“ kolem fotoaparátu, který chrání celý fotomodul, plně krytá tlačítka či poměrně ergonomický otvor pro využití tlačítka Ovládání fotoaparátu. Suverénně nejzajímavějším prvkem tohoto krytu je pak speciální 360° otočný stojánek z recyklovaného hliníku, který je připevněn k zadní straně krytu a kromě úchytu pro MagSafe jej lze využívat právě coby opěru pro váš telefon.

Fotogalerie PanzerGlass CARE Kickstand LsA 2 PanzerGlass CARE Kickstand LsA 3 PanzerGlass CARE Kickstand LsA 4 PanzerGlass CARE Kickstand LsA 5 PanzerGlass CARE Kickstand LsA 6 PanzerGlass CARE Kickstand LsA 7 PanzerGlass CARE Kickstand LsA 8 PanzerGlass CARE Kickstand LsA 9 PanzerGlass CARE Kickstand LsA 10 PanzerGlass CARE Kickstand LsA 11 Vstoupit do galerie

Díky tomu, že si lze stojánek natočit vlastně jakkoliv vás napadne, není problém opřít telefon pevně jak v pozici na výšku, tak i na šířku. Můžete si být přitom jistí, že se vám hliníkový kroužek například nezavře či cokoliv podobného, jelikož pant, kterým disponuje, je opravdu pevný a tedy i spolehlivý. Stojánek je k dispozici buď v černé, nebo stříbrné variantě s tím, že ze zad vystupuje jen minimálně a v ruce tedy skoro ani není cítit. Jeho využitelnost je přitom opravdu příjemná.

Musím se sice přiznat, že jsem měl zprvu trochu obavy z toho, jak mi bude kryt s podobným prvkem v ruce držet, jelikož jsem fanoušek spíš minimalističtějších řešení, ale musím říci, že právě díky tenkosti celého tohoto opěrného řešení si na kryt v ruce člověk zvykne opravdu velmi rychle a díky tomu se jím necítí jakkoliv limitován. Jasně, zadní kroužek v ruce logicky trochu cítíte, ale určitě bych neřekl, že by vám pří úchopu jakkoliv vadil. Co mi pak přijde opravdu fajn, je to, že kromě možnosti jej využít vyloženě jako stojánek lze tento kroužek používat i coby „madlo“ v případě, že je pro vás ovládání iPhonu jednou rukou nekomfortní. Kroužek si totiž lze různě chytit mezi prsty, popřípadě je skrze něj provléci a tím si telefon zajistit proti pádu. Já sice úplně příznivcem těchto vychytávek nejsem, ale věřím, že i toto využití leckoho zaujme.

Co se pak týče hlavní funkce zadního hliníkového kroužku, tedy stojánku, zde nemám vlastně co vytknout, protože funguje naprosto perfektně. Jak na šířku, tak na výšku lze telefon o vyklápěcí kroužek opřít opravdu stabilně s tím, že se následně nemusíte bát například dotýkat displeje kvůli ovládání a tak podobně. Síla pantu je opravdu solidní a stojánek se vám tedy jen tak nezaklapne. Jasně, jsou pozice, ve kterých už je telefon nestabilní a má tendenci přepadávat, ale myslím si, že to už není ani tak problém stojánku, jako spíš fyziky a tedy pokud jej budete používat smysluplně, nehrozí, že by se vám telefon převrátil či cokoliv podobného.

Abych však jen nechválil, je tu jedna drobná výtka, která mi na krytu trošku vadí. Spíš než výtka by se však možná hodilo říci „nedostatek“, se kterým je třeba počítat při využívání MagSafe peněženek. Jelikož je zadní kroužek mírně nad úrovní zbytku zad, vzhledem k tomu, že neslouží jen pro přichycení MagSafe nabíječek, ale i MagSafe příslušenství, můžete se při používání MagSafe peněženek dostat do problémů. Peněženka se vám totiž chytí jen za magnetický kruh a nikoliv za spodní jistící „čárku“. V tom by ve výsledku nebyl žádný velký problém, jelikož magnetický kroužek je sám o sobě magneticky opravdu silný a nehrozí tedy, že by vám z něj peněženka odpadla. Jelikož je však kroužek otočný o 360° a peněženka není po připnutí k němu „jištěna“ spodní magnetickou čárkou, může mít tendenci se na kroužku točit. Tím tak vzrůstá riziko jejího oddělení, protože se vám může například v kapse různě otáčet. A když se při těchto otočkách mezi ní a kryt dostane nějaký další předmět, problém může být na světě. S magnetickou peněženkou bych tedy osobně kryt příliš nepoužíval.

Fotogalerie #2 PanzerGlass CARE Kickstand LsA 12 PanzerGlass CARE Kickstand LsA 13 PanzerGlass CARE Kickstand LsA 14 PanzerGlass CARE Kickstand LsA 15 PanzerGlass CARE Kickstand LsA 16 PanzerGlass CARE Kickstand LsA 17 Vstoupit do galerie

Jinak ale není krytu PanzerGlass CARE Kickstand prakticky co vytknout. Jeho odolnost je skvělá, roční záruka na zežloutnutí rozhodně potěší a přidaná hodnota ve formě zadního výklopného hliníkového kroužku je skutečně schopná vám zpříjemnit používání iPhonu prakticky kdykoliv a kdekoliv. Pokud vás tedy myšlenka hybrida krytu se stojánkem láká, toto řešení by vám mohlo dávat smysl.

Slevový kód

Slevu na PanzerGlass příslušenství lze u Mobil Pohotovosti získat naprosto jednoduše. Její výše se odvíjí od množství produktů, které zakoupíte s tím, že pokud se bude jednat o dva, stačí v košíku zadat kód „pg“ a je vám automaticky poskytnuta sleva 10 %. V případě, že se rozhodnete pro pořízení tří produktů z dílny PanzerGlass, tedy například krytek fotoaparátu, krytu a tvrzeného skla, po zadání stejného slevového kódu dostanete hned 15% slevu, což je v řeči korun 352 Kč při koupi HOOPS krytek, HardCase MagSafe D3O pouzdra a Edge-to-Edge ochranného skla. Jak tedy můžete sami vidět, ušetřit lze díky PanzerGlass velmi slušně.

PanzerGlass produkty na Mobil Pohotovosti seženete zde