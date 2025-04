Recenze SanDisk PRO-CINEMA: Čtečka, která dokáže nahrávat ProRes video na iPhone

SanDisk PRO-CINEMA čtečka karet CFexpress Type B je ideální zařízení pro nahrávání ProRes videa na iPhone. Má i MagSafe a nabízí super rychlé přenosy.

​SanDisk PRO-CINEMA CFexpress Type B záznamové zařízení je inovativní produkt navržený pro profesionální filmaře a nadšence, kteří chtějí využít plný potenciál svého iPhonu 15 a 16 Pro nebo Pro Max. Tato čtečka karet, kompatibilní s technologií MagSafe, umožňuje snadné připojení k zadní straně iPhonu, čímž poskytuje bezproblémový zážitek z mobilního filmování do vysoké kvality.

Design a konstrukce

Zařízení se pyšní kovovým šasi v nebesky modré metalické barvě, které nejenže dodává elegantní vzhled, ale také zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Díky kompatibilitě s technologií MagSafe lze čtečku jednoduše a pevně připevnit na zadní stranu iPhonu, což zajišťuje stabilní připojení během natáčení. Tato integrace eliminuje potřebu dalších držáků či kabelů, což usnadňuje práci v terénu.

V balení dostanete se čtečkou ještě rychlý USB-C kabel, který je tak akorát dlouhý, aby nepřekážel při natáčení, ale pohodlně se zapojoval. Kabel můžete využít samozřejmě i vlastní, ale dejte si pozor, aby podporoval vysoké rychlosti. Levnější jsou totiž pomalé, takže byste poté iPhonem nemohli natáčet do ProRes formátu a Log prostoru.

Z jedné strany je k dispozici slot na paměťovou kartu, do kterého jí zasunete a zacvaknete. Další strana nabízí USB-C port na zastrčení kabelu a pak je tu také zapínací tlačítko. To se hodí vždy, když chcete šetřit energii. Čtečka je totiž napájená přímo z iPhonu, takže je více než přínosné, když celý den filmujete, čtečku vypínat a šetřit energií telefonu.

Výkon a rychlost přenosu

SanDisk PRO-CINEMA čtečka podporuje záznam ve formátu ProRes 4K až při 60 fps přímo na kartu CFexpress Type B. To je napsáno u popisku produktu, ale pravdou je, že také 120 snímků za sekundu u nejnovějšího iPhone 16 Pro a Pro Max je podporováno. V takové kvalitě a ve formátu Apple ProRes a Log prostoru dosahuje velikost jedné minuty záznamu přibližně 20 GB. To znamená, že pro delší natáčení je nezbytné mít k dispozici vysokokapacitní paměťové karty. Natočených 10 minut vám pak spotřebuje až 200 GB.

Zařízení je vybaveno rozhraním USB 3.2 Gen 2×2, které podporuje přenosové rychlosti až 20 Gb/s. V reálných podmínkách dosahuje čtečka rychlosti čtení kolem 1400 MB/s a zápisu přibližně 830 MB/s. Tyto hodnoty umožňují rychlý přenos velkých souborů, což je klíčové pro efektivní pracovní postupy při zpracování videa ve vysokém rozlišení.​

Kompatibilita a flexibilita

Kromě bezproblémové integrace s iPhonem 15 a 16 Pro a Pro Max je zařízení kompatibilní také s dalšími fotoaparáty a počítači vybavenými portem USB-C. To znamená, že můžete využít čtečku nejen pro mobilní filmování, ale také jako součást svého širšího ekosystému zařízení.​ V neposlední řadě je toto řešení vhodné také pro ty, kteří mají profesionálnější kameru na natáčení a podporuje stejný typ paměťových karet. Namátkou je to například Nikon Z7, Canon C500 Mark II nebo Panasonic Lumix S1. Pak už jen měníte kartu v zařízení, kterým chcete natáčet a přesunujete jí mezi velkou kamerou a iPhonem, který má na zádech SanDisk čtečku.

Pro profesionální filmaře je důležitá také možnost integrace do stávajících kamerových sestav. SanDisk PRO-CINEMA CFexpress Type B je kompatibilní s držákem ARRI ¼“-20, což umožňuje snadné začlenění do profesionálních rigů a usnadňuje práci na place. Je to vlastně standardní stativový závit, do kterého jde upevnit, takže nemusíte dokupovat speciální klešťové držáky, ale vystačíte si s redukcí nebo třeba s 1/4 oboustranným závitem.

Praktické zkušenosti

Zařízení je napájeno přímo z iPhonu prostřednictvím sběrnice, což eliminuje potřebu externích zdrojů napájení. To je obzvláště výhodné při práci v terénu, kde je omezený přístup k elektrickým zásuvkám. Pro úsporu energie je čtečka vybavena tlačítkem pro zapnutí a vypnutí, které umožňuje šetřit baterii iPhonu, když zařízení není v provozu.​ Musím říct, že jsem nepocítil výrazný pokles energie, když byla čtečka neaktivní a jen zapnutá. Naopak, pokud hodně natáčíte, čtečka se zahřívá a potřebuje energie více. V tom případě je vhodné si určitě zajistit další energii v podobě powerbanky nebo možnosti rychle dobít iPhone v době natáčení. Na celý natáčecí den je to vyloženě nezbytné, ale i na pár hodin bych se tímto jistil.

Při testování v reálných podmínkách se čtečka SanDisk PRO-CINEMA osvědčila jako spolehlivý nástroj pro záznam videa ve vysokém rozlišení. MagSafe upevnění je skvělé a když nebudete mít iPhone zrovna někde ve stabilizátoru nebo podobném zařízení, je to jasná volba. V opačném případě oceníte možnost uchycení stativovým závitem.

Při zapojení čtečky a vložení karty se u zapnutí aplikace Fotoaparát a režimu video ukazuje ve spodní části informace, že máte připojené USB-C zařízení. Po povolení natáčení do ProRes formátu se bude video ukládat do připojené paměťové karty. Po natočení se k videu dostanete snadno z aplikace Soubory, kde je možné si video prohlédnout nebo si ho poslat. V případě vysoké kvality je ale vhodnější čtečku s kartou odpojit a připojit k Macu, kam video soubory nahrajete. Přes AirDrop byste čekali dlouho.

Je důležité poznamenat, že pro dosažení optimálního výkonu je nezbytné používat kvalitní a rychlé paměťové karty CFexpress Type B. SanDisk nabízí vlastní řadu těchto karet s názvem Pro-CINEMA, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly vysokou rychlost zápisu a čtení, což je nezbytné pro práci s videem ve formátu ProRes. Nabízí se v kapacitách 256, 320 a 640 GB. Já tu mám 320GB verzi a vězte, že s takovou uložíte maximálně 16 minut videa v té největší možné kvalitě. Na druhou stranu, málokdo bude natáčet 4K video při 120 fps. Při snížení na 60 fps je pak tato kapacita vhodná pro uložení až 53 minut, což už je rozhodně lepší.

Závěr

SanDisk PRO-CINEMA CFexpress Type B je vynikajícím řešením pro filmaře, kteří chtějí využít svůj iPhone 15 a 16 Pro nebo Pro Max na maximum. Díky snadnému magnetickému uchycení pomocí MagSafe, vysokým přenosovým rychlostem a kompatibilitě s profesionálními pracovními postupy představuje tato čtečka karet hodnotný doplněk pro každého, kdo se zabývá mobilním filmováním.​

Ačkoli cena zařízení, která se pohybuje kolem 2 500 Kč může být pro některé uživatele vyšší, investice se vyplatí díky zvýšené efektivitě a kvalitě záznamu, kterou tento produkt poskytuje. Pro profesionály a nadšence, kteří hledají spolehlivé a výkonné řešení pro záznam videa na svém iPhonu, je záznamové zařízení SanDisk PRO-CINEMA CFexpress Type B rozhodně doporučeníhodnou volbou.​