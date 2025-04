Recenze nabíjecí stanice EPICO UltraBase Qi2 3in1 Fold: Pomalému nabíjení iPhonu odzvonilo!

Každodenní nabíjení elektroniky se stalo za poslední roky běžnou součástí našich životů. Doba, kdy telefon vydržel na jedno nabití klidně i týden, je totiž dávno ta tam a pokud tak chce člověk využívat nejnovější technologické výdobytky moderní doby ve formě supervýkonných smartphone, smart watch či bezdrátových sluchátek, chtě nechtě musí fakt, že tyto produkty denně odloží na nabíječku, přijmout. Na trhu jsou však naštěstí nabíjecí stanice, které dělají celý tento proces celkově příjemnější a to jak díky svému vzhledu, tak i vlastnostem, kdy dokáží nabíjet vícero vašich produktů současně. Přesně taková je i EPICO UltraBase Qi2 3in1 Fold, která nám nedávno dorazila na vyzkoušení a protože už s ní nějaké zkušenosti mám, je na čase vás s ní seznámit.

Technické specifikace

Trojitá nabíjecí stanice EPICO UltraBase Qi2 3in1 Fold přináší špičkový výkon a uživatelský komfort díky certifikaci Qi2 a kompatibilitě s MagSafe, což umožňuje až dvakrát rychlejší bezdrátové nabíjení pro iPhone (až 15W) s pevným magnetickým uchycením. S touto nabíječkou můžete současně nabíjet až tři zařízení – iPhone, Apple Watch (2,5W) a AirPods (5W). Kompaktní design, který se po složení snadno přenáší a zabírá minimum místa, se promění v stabilní stojánek pro pohodlné nabíjení.

Prémiové hliníkové tělo nejen že zajišťuje odolnost a elegantní vzhled, ale také brání přehřívání, zatímco protiskluzová silikonová základna se postará o stabilitu nabíječky na jakémkoliv povrchu. Nabíječka je navíc vybavena praktickým LED indikátorem, který umožňuje rychlou kontrolu stavu nabíjení. Díky přiloženému cestovnímu pouzdru, které pojme nejen nabíječku, ale i adaptér a kabel, můžete nabíječku snadno vzít na cesty. V balení nechybí ani 30W síťová nabíječka a USB-C na USB-C kabel, což zajišťuje okamžitou připravenost k použití.

Zpracování a design

Nabíječku lze zakoupit ve dvou provedeních – konkrétně ve stříbrno-bílé verzi a v titanovo-šed verzi. Mě dorazila na vyzkoušení druhá varianta a musím říci, že pokud patříte stejně jako já mezi fanoušky přírodního titanu, zde si skutečně přijdete na své. Perfektní dílenské zpracování hliníkového těla v kombinaci s kabátkem v odstínu přírodního titanu a světlými šedými ploškami se totiž zkrátka musí líbit každému fanouškovi Applu. Minimalismus z této nabíječky přímo čiší a díky tomu tak Apple produktům opravdu sluší. Nebojím si tedy říci, že může být ozdobou každého pracovního stolu, nočního stolku či obecně jakéhokoliv místa, kam ji jen umístíte.

Testování

Patřím mezi ty uživatele, kteří musí každý den dobíjet nejen iPhone a Apple Watch, ale také AirPods, které používám opravdu intenzivně. Díky tomu je pro mě trojitá nabíječka ideální volbou. O to víc jsem byl zvědavý na produkt od Epico, protože ne všechny trojité nabíječky jsou uživatelsky přívětivé. Některé totiž trpí nestabilitou, což může při manipulaci způsobit převrácení. To ale u modelu EPICO UltraBase Qi2 3in1 Fold nehrozí. Nabíječka má dostatečně širokou základnu, která je ze spodní strany pokrytá gumou, aby se minimalizovalo klouzání po povrchu. V kombinaci s celkovou hmotností nabíječky to zajišťuje její stabilitu.

Ve složeném stavu je EPICO UltraBase Qi2 3in1 Fold opravdu malá, ale po úplném rozložení se mění na větší stojánek, který poskytuje pohodlný přístup k jednotlivým nabíjecím plochám pro vaše zařízení. Panty, které drží nabíječku v otevřené pozici, jsou pevné, což může při prvním použití způsobit určité problémy s rozevřením. Na druhou stranu tato pevnost garantuje, že se nabíječka nikdy neuzavře samovolně, takže nehrozí pád telefonu nebo jiného zařízení. Jakmile ji nastavíte, zůstane v požadované poloze, dokud ji zase nezavřete.

A jak rychle nabíjí? Díky Qi2 jsou výsledky skvělé! Testoval jsem ji s iPhonem 16 Pro, který podporuje Qi2 a MagSafe rychlonabíjení. Nabíječka zvládne tento nabít iPhone z 0 na 50 % za méně než půl hodiny, na 80 % se dostanete za přibližně hodinu a plné nabití trvá necelé dvě hodiny. Nabíjení ale samozřejmě neběží pořád na maximálních 15 W, protože nabíječka šetří baterii. Pokud tedy potřebujete rychle nabít iPhone, dost možná si právě díky velkému rozmachu Qi2 příslušenství položíte otázku, jestli má vůbec smysl sahat po kabelu, nebo zda není lepší využít pohodlí bezdrátového nabíjení.

Vlastně jediné negativum tohoto nabíjecího stojánku je fakt, že magnetický puk pro nabíjení Apple Watch nabízí výkon „jen“ 2,5W, takže si zde neužijete podpory rychlonabíjení, díky kterému lze novější modely Apple Watch nabít z 0 na 80 % za 30 až 45 minut. Útěchou nicméně může být alespoň fakt, že podporu rychlonabíjení Apple Watch nenabízí takřka žádný trojitý nabíjecí stojánek nebo jsem se s ním alespoň zatím za poslední dobu nesetkal a to mi rukama prošlo stojánků opravdu mnoho.

Pozitivně musím ale zhodnotit třeba i to, že se nabíječka při nabíjení produktů příliš nezahřívá. Mnoho modelů má právě s touto věcí problém, což může leckoho od používání skoro až odradit a proto je super, že zde se bát nějakého přehnaného zahřívání nemusíte. Jasně. nějaké to odpadní teplo tu vzniká, ale určitě ne takové, které by mělo člověka vyvést z míry.

Resumé

Co tedy říci o EPICO UltraBase Qi2 3in1 Fold závěrem? Že se jedná o kousek, který dokáže zajmout jednak svým designem a jednak svými skvělými vlastnostmi. Rychlonabíjení pro iPhonu v kombinaci s magnetickým pukem pro Apple Watch a ploškou pro AirPods (potažmo jiné zařízení s podporou Qi) dělá z nabíječky ultimátní nabíjecí řešené pro každého fanouška Apple produktů a díky parádnímu designu se může z nabíječky stát designový doplněk vašeho interiéru. Pokud tedy nad pořízením něčeho podobného přemýšlíte, EPICO UltraBase Qi2 3in1 Fold je rozhodně dobrou volbou. Ostatně, zůstane-li nám v redakci, myslím, že se o ní ještě povedou lité boje, kdo si ji ukořistí na stůl.

Slevový kód

Pokud vás nabíječka EPICO UltraBase Qi2 3in1 Fold zaujala, mám pro vás vynikající zprávu. Díky naší spolupráci s Mobil Pohotovostí se mi totiž povedlo domluvit slevový kód pro 10 nejrychlejších z vás. Běžná cena této nabíjecí stanice je 2 499 Kč, avšak díky slevovému kódu epico20 ji může 10 z vás získat o 20 % levněji – tedy jen za 1 999 Kč. Kód navíc platí na obě barevné varianty.