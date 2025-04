Recenze FIXED Charging Strip: Ultimátní řešení pro vaše nabíjení v malém těle

V dnešní recenzi se podíváme na velmi zajímavé nabíjecí řešení cílící na uživatele, kteří potřebují mít svou elektroniku neustále připravenou k použití. Řeč je konkrétně o FIXED Charging Strip, který nám nedávno dorazil do redakce a jelikož jej již nějakou chvíli testuji, je na čase vás s ním seznámit.

Technické specifikace, zpracování a design

FIXED Charging Strip na první pohled zaujme kompaktními rozměry 110 × 51 × 42 mm a minimalistickým designem, který se bez problémů začlení do každého pracovního prostoru. Tělo adaptéru je vyrobeno z kvalitního plastu s matnou povrchovou úpravou, což nejen dobře vypadá, ale také zabraňuje zachytávání otisků prstů.

Díky integrovanému 1,5m napájecímu kabelu není problém adaptér umístit i v místech s hůře dostupnými zásuvkami, potažmo třeba na pracovní stůl, jak jsem to udělal já. Nabízí kombinaci klasické zásuvky pro zařízení do 2500 W a čtyř USB portů – dvou USB-C a dvou USB-A – což výrazně rozšiřuje jeho využitelnost. O stavu napájení informuje nenápadná LED dioda.

Hlavní předností adaptéru je použití moderní GaN III technologie, která využívá polovodiče z nitridu galia. Tyto materiály umožňují zmenšit celkovou velikost nabíječky, přitom ale zvýšit efektivitu přenosu energie a minimalizovat zahřívání během provozu.

Celkový výkon adaptéru dosahuje až 65 W, přičemž jeden z USB-C portů (USB-C1) nabízí plných 45 W pro nabíjení notebooků, zatímco zbývající výkon se dělí mezi ostatní výstupy. Při současném zapojení více zařízení se výkon rozděluje – například při použití obou USB-C portů je výkon 45 W + 20 W, při využití všech portů pak 45 W + 15 W + 5 W.

Technologie Power Delivery 3.0 zajišťuje, že připojené zařízení dostane optimální výkon a nabíjení je maximálně efektivní. Konkrétně USB-C porty podporují výstupy 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A a 20V/3.25A (až 65 W), zatímco USB-A1 zvládne až 60 W a USB-A2 nabízí standardní výkon 5 W. FIXED Charging Strip tak představuje univerzální a kompaktní řešení pro nabíjení notebooků, tabletů, smartphonů i další drobné elektroniky.

Testování

Jelikož se jedná de facto o klasickou nabíječku, která disponuje napájecí šňůrou, je využití tohoto produktu opravdu velmi široké a proto věřím, že si u něj na své přijde naprosto každý. Já si Charging Strip umístil na pracovní stůl, abych měl po ruce USB-A a USB-C porty spolu s klasickou 230V zásuvkou a nemusel se tak při tvorbě recenzí využívat zásuvky pod stolem. Nemusíte však být tvůrce obsahu jako já, abyste podobný produkt využili. Díky jeho všestrannosti vám totiž Charging Strip nahradí vícero nabíjecích adaptérů a vy jej tak ve výsledku můžete začít vozit coby vaši hlavní nabíječku.

Jestli se mi něco u nabíječky opravdu líbí, pak je to její velmi solidní výkon v kombinaci s minimálním zahříváním díky využití GaN technologie, malými rozměry a porotou nabídkou. Dvojice USB-A portů, USB-C portů a 230V totiž ve výsledku uspokojí snad naprosto každého. Velkým pozitivem je ale i podpora Power Delivery 3.0 s tím, že jeden USB-C port nabídne vždy 45W výkon pro nabíjení.

Pokud tedy potřebujete nabíjet MacBooky Air, potažmo MacBooky Pro ve 14“ verzi se základními čipy M, bez problému vám tento nabíjecí výkon postačí. O rychlonabíjení iPhonů se zde pak není třeba bavit už vůbec – na to totiž dle slov Applu stačí pouhých 20W, takže pokud iPhonu dopřejete 45W port, můžete si být jisti, že jej nabijete nejvyšší možnou rychlostí.

Maximální výkon je vlastně zároveň to jediné, co by mohlo být pro některé uživatele (konkrétně pak majitele výkonnějších MacBooků) limitující a proto doufám, že FIXED do budoucna přijde i s výkonnější verzí. Jinak ale tomuto produktu skutečně nejde absolutně nic vyčíst. I při plném portovém vytížení je totiž nabíjecí výkon stabilní, nepřerušovaný a vše tedy probíhá naprosto spolehlivě. Zahřívání nabíječky jako takové je samozřejmě přítomné, avšak musím říci, že se rozhodně nejedná o nic extrémního, ba právě naopak. Celkově se tedy jedná o velmi zajímavý kousek, který stojí za pozornost.

Resumé

Co říci o FIXED Charging Strip závěrem? Jednoduše to, že pokud hledáte ultimátum nabíjecí či napájecí řešení, právě jste jej našli. Přesně to totiž tento produkt splňuje a co víc, splňuje to velmi spolehlivě. Za sebe se tedy FIXED Charging Strip nebojím doporučit, jelikož si jej sám na pracovním stole nechám. Takovéto kousky elektroniky je totiž zkrátka radost používat.

