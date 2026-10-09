Proč Tim Cook skončil v čele Apple těsně před představením iPhonu Duo

Když Tim Cook na začátku letošního září oznámil, že po dlouhých patnácti letech končí ve funkci generálního ředitele Applu, mnohé tím překvapil. Ještě zajímavější však bylo načasování jeho odchodu. K předání vedení Johnu Ternusovi totiž došlo pouhých osm dní před jednou z nejdůležitějších produktových prezentací posledních let, na které Apple světu ukázal svůj první skládací iPhone Duo. Proč Cook nepočkal alespoň do jeho představení? Právě na tuto otázku nyní odpověděl v rozhovoru pro britský The Independent. A jeho vysvětlení je poměrně zajímavé.
Cook chtěl dopřát Ternusovi ten nejlepší možný start
Tim Cook se v rozhovoru s novinářem Davidem Phelanem, který proběhl v londýnském sídle Applu v Battersea Power Station, rozpovídal o předávání vedení společnosti. Podle jeho slov nešlo o žádné unáhlené rozhodnutí, ale o proces, který se připravoval několik let. Apple totiž chtěl zajistit co nejhladší přechod mezi dvěma generálními řediteli a vyhnout se případným komplikacím, které by takto zásadní změna mohla přinést.
Zajímavější je však vysvětlení samotného načasování. Cook totiž přiznal, že chtěl Johnu Ternusovi dopřát co nejlepší začátek jeho nové kariérní kapitoly. A jelikož je úspěch Applu do značné míry spojený s představováním nových produktů, rozhodl se předat mu vedení těsně před premiérou iPhonu Duo.
„Chtěl jsem, aby měl John vítr v zádech,“ vysvětlil Cook s tím, že právě aktuální produktový cyklus považuje za mimořádně silný. Nový generální ředitel tak dostal příležitost uvést na trh produkt, který může pro budoucnost Applu představovat podobně významný milník jako kdysi první iPhone. A přestože se Cook na jeho vývoji nepochybně podílel, samotné představení už přenechal svému nástupci.
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Ternus dostal stejnou radu jako kdysi Cook od Jobse
V rozhovoru přišla řeč také na Steva Jobse, po kterém Cook v roce 2011 převzal vedení Applu. Jobs mu tehdy doporučil, aby se při rozhodování nesnažil přemýšlet nad tím, co by na jeho místě udělal on sám. A právě podobnou radu nyní Cook předal také Ternusovi.
Podle jeho slov by si měl nový generální ředitel především vytvořit vlastní způsob vedení společnosti a soustředit se na oblasti, ve kterých dokáže Applu přinést největší hodnotu. Rozhodně by se tedy neměl snažit svého předchůdce napodobovat. Ostatně Cook sám připomněl, že ani on se během svého působení nesnažil být druhým Stevem Jobsem, jelikož každý z nich měl jiné přednosti.
Cook přitom Apple úplně neopustil. Od 1. září zastává funkci výkonného předsedy představenstva, takže se na dalším směřování společnosti stále podílí. John Ternus má však nyní možnost vtisknout Applu vlastní rukopis. A vzhledem k tomu, že pochází z oblasti hardwarového inženýrství a podle nedávných informací se intenzivně věnuje také designu produktů, bude zajímavé sledovat, jakým směrem se pod jeho vedením kalifornský gigant vydá.