Tim Cook prodal téměř 200 000 akcií Apple

Vrcholní představitelé technologických společností často dostávají odměny za svoji práci kromě klasického platu také ve formě takzvaných RSU akcií. Jedná se o akcie, které nesou nějakou restrikci. Klasický se jedná o datum, ke kterému je možné je prodat nebo o nějakou výkonnostní složku, kterou musí společnost splnit, aby mohli akcie prodat. Tim Cook část takových akcií prodal a to den poté, co mu v rámci odměny připadlo 374 000 akcií. Z nich prodal 191 753 kusů. Vzheldem k hodnotě akcií tak Tim Cook vyměnil akcie za 65 746 232 dolarů. Tim Cook i po tomto prodeji stále vlastní více než 3,2 milionu akcií společnosti Apple. Důležitá poznámka k tomuto prodeji je, že Tim Cook prodal akcie podle předem nastaveného finančního plánu, který navrhl v květnu letošního roku a který počítá s průběžným prodejem akcií.
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Prodej tedy nijak nesouvisí s tím, že jen den předtím Tim Cook získal v rámci odměny akcie od Apple, ale jednalo se o průběžně plánovaný prodej. Tim Cook vlastní akcie Apple prostřednictvím svého svěřeneckého fondu. Kromě prodeje však Tim Cook také daroval 26 325 akcií někomu ze společnosti Apple. Informace neuvádí, komu konkrétně, jen to, že příjemcem byl někdo z Apple.