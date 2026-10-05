Nový šéf mění fungování Apple! Designérské studio navštěvuje mnohem častěji než Tim Cook

Nástup Johna Ternuse do čela Apple začíná přinášet první poměrně výrazné změny v tom, jakým způsobem je společnost řízena. Tvrdí to alespoň zdroje reportéra Marka Gurmana z Bloombergu zevnitř firmy. podle kterých se nový šéf Apple chová úplně jinak než jeho předchůdce. Zatímco Tim Cook byl totiž dlouhodobě známý především jako mistr logistiky, dodavatelského řetězce a provozu, jeho nástupce pochází z hardwarového inženýrství a svých zkušeností chce proto využít naplno. Jednou z jeho hlavních priorit se totiž stal design produktů, kterému se jako CEO věnuje podstatně intenzivněji než Cook.
Ternus měl k designérskému týmu blízko už jako šéf hardwarového inženýrství, jelikož právě design a konstrukce zařízení spolu při vývoji úzce souvisí. Jeho zapojení se však po převzetí pozice CEO ještě výrazně prohloubilo. Podle lidí obeznámených s děním v Apple nyní Ternus osobně navštěvuje designérské studio několikrát týdně a někdy se v něm objeví dokonce několikrát během jediného dne. Jen pro představu, Tim Cook měl podle Gurmana do designérského studia zavítat maximálně přibližně na hodinu jednou měsíčně.
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Apple má znovu řídit člověk zaměřený na produkty
Rozdílný přístup obou šéfů skvěle odpovídá jejich profesní minulosti. Cook vybudoval svou kariéru především kolem provozu a dodavatelského řetězce, zatímco Ternus strávil velkou část svého působení v Applu vývojem hardwaru a před nástupem do čela společnosti vedl celé hardwarové inženýrství. Jako CEO proto podle Gurmana nechává větší část finančních záležitostí finančnímu řediteli Kevanu Parekhovi a dodavatelský řetězec provoznímu řediteli Sabihu Khanovi. Sám se díky tomu může podstatně více soustředit právě na produkty, jejich technickou stránku a design.
Změny se přitom netýkají pouze průmyslového designu samotných zařízení. Ternus se má intenzivně věnovat také týmu Human Interface, který stojí za podobou softwarového prostředí Apple produktů. Společnost zároveň doplňuje designérské týmy po odchodu řady zkušených lidí a na vedoucí pozice povýšila Molly Anderson v oblasti průmyslového designu a Steva Lemaye v oblasti Human Interface. Podle Gurmana se však Apple nechystá hledat jednoho nového šéfdesignéra ve stylu Jonyho Ivea. Nad oběma částmi má mít totiž výrazný dohled právě Ternus.
Nechme se tedy překvapit, co vše do budoucna tyto změny přinesou. Pokud ale klade Ternus na nové produkty skutečně tak velký důraz, jak Gurmanovy zdroje tvrdí, pak si osobně myslím, že první pomyslné plody těchto změn mohou dorazit poměrně brzy. Jsem nicméně velmi zvědavý na to, zda půjde o zásadní redesigny produktů, nebo spíš o dotažení detailů u stávajících hardwarů a softwarů k pomyslné dokonalosti. Obě cesty by nicméně mohly být docela fajn.