CEO Apple John Ternus má v garáži jedno z těchto 77 unikátních Porsche 935

V roce 2018 představilo Porsche jeden z nejtajnějších projektů, na kterém kdy automobilka pracovala. Dokonce i testování vozu probíhalo až v závěrečné fázi vývoje a bylo přísně utajeno. Nikdo nesměl vědět, s čím Porsche přijde a to dokonce ani lidé z ostatních oddělení automobilky. Projekt Flatnose se stal nečím, co se v dnenší době už nenosí. Speciální tým inženýrů pracoval dlouhé roky na vozu, kterých nakonec vnizklo jen 77 kusů. Vůz byl odhalen na okruhu Laguna Seca v Kalifornii a jednalo se o speciál Porsche 935, respektive nástupce legendárního Porsche 935 s přezdívkou Moby Dick, který jezdil na okruzích v letech 1976 až 1986. Práve tato legenda zajistila Porsche čtyři tituly v mistrovství světa značek FIA a v řadě závodů. Opakovaně ovládl závod 12 hodin v Sebringu i 24 hodin v Daytoně. Zvítězil také v Le Mans a řadě dalších závodů.
Právě proto na jeho počest vznikl nový vůz Porsche 935. To za kolik se vůz dostal k majitelům, kteří paří mezi ty nejlepší z nejlepších zákazníků Porsche není veřejně známo, ovšem, když jej jeden z nich o dva roky později prodával, chtěl za něj již před 6 lety více než 1,5 milionu Euro. Speciál Porsche 935 je založen na platformě Porsche 911 GT2 RS a díky mimořádným úpravém, které na něm Porsche udělalo nabízí váhu pouze 1380Kg, délku 4865mm, šířku včetně zrcátek 2034mm. O pohon se stará šestiválcový motor s dvěma turby o obsahu 3800cc naladěný na 700 koní, respektive 515 kW. Přenos síly z motoru na zadní nápravu pak řeší 7 rychlostní PDK převodovka s aktivním chlazením a tlakovým mazáním spolu s diferenciálem upraveným pro závody.
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Jedním z mužů, kteří tento speciál který je určen výhradněn a závodní okruhy krotí je nový CEO Apple John Ternus. Je tak jedním z pouhých 77 lidí na světě, co tento vůz vlastní a protože je to obrovský milovník závodění, tak je to také člověk, který jej aktivně využívá, i když samozřejmě jen v rámci svého koníčka, kterým jsou právě závody. Pokud zamíříte na okruh Laguna Seca, což je domácí okruh Johna Ternuse, můžete tam na něj o víkendu narazit, jak trénuje se svým Porsche 935. Ostatně jaké jiné auto by měl mít CEO Apple, když právě Porsche 935 K3 bylo jediným vozem v historii, který sponzoroval Apple Computer.
Jeden článek a tolik chyb. Hlavně čárky. Jdu si vyrvat oči.