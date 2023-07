Recenze Porsche 935 K3 Apple Computer: Model, který by neměl chybě na poličce fanoušků Applu

Psal se rok 1980, když se na start 24 hodin Le Mans postavila trojice pilotů Rahal, Garretson a Moffat se svým Porsche 935 K3. Prvním a doposud posledním vozem na světě, který oficiálně nesl loga a tehdejší barvy společnosti Apple Computer. Vůz totiž oficiálně sponzoroval Apple, tedy v té době Apple Computer a právě proto se jedná o doposud jediný vůz na světě, který oficiálně nese jeho loga. Zatímco skutečný vůz se v loňském roce vydražil za částku přesahující půl milionu dolarů, jeho model může mít každý, kdo najde v prasátku okolo 50€. Právě za tolik totiž uvedla do prodeje svůj model Porsche 935 K3 – 24h Le Mans – 1980 společnost Solido.

Jedná se o vůbec první uvedení modelu tohoto vozu v měřítku 1:18 za posledních zhruba 15 let. Historické modely se na eBay prodávají od 500€ výše a tak možnost pořídit si model od Solido za desetinu této ceny rozhodně láká. Protože modely v měřítku 1:18 sbírám, nemohl tento kousek chybět ani u mě doma a tak máme možnost se na něj společně podívat. Solido je výrobce, kterého bych přirovnal kvalitou a zpracováním někam lehce pod Minichamps a to i přesto, že jeho modely stojí čtvrtinu toho, co lepší kousky od Minichamps. Ne jinak je tomu i v případě Porsche 935 K3, které vyniká především velmi povedenou karosérií a polepy, o které ruku na srdce jde v tomto případě především.

Velmi dobře jsou zpracované také detaily v podobě obnaženého intercooleru nebo nasávání vzduchu k předním brzdám. Líbí se mi také plné disky kol nebo zadní křídlo, to vše je skutečně vytvořeno velmi realisticky. Celkově je zpracování modelu na opravdu vysoké úrovni, ovšem s ohledem na cenu. Navíc je pravda, že velkou část modelu, co se designu a vzhledu týká, dělají právě polepy, které nechybí ani na pneumatikách, kde je nelze rozeznat od skutečných barvení závodních pneumatik. Nechybí detaily na kapotě nebo zrcátkách, stejně jako například překrytování klasických světel. Co se interiáru týká, vůz má otevírací pouze dveře, nikoli kapotu nebo zadní víko motoru. V kabině je pak vše vyvedeno poměrně pěkně, ovšem opět je nutné počítat s cenou a tak jsou budíky a další detaily pouze natřené barvou a nenajdete zde detailní samolepky nebo jednotlivé komponenty vypracované zvlášť jako jednotlivé díly osazené do interiéru, což je však u této cenové kategorie jasné.

Fotogalerie #2

Co bych naopak modelu vytkl jsou části, které jsou na skutečném vozu kovové, zatímco na modelu poznáte i z metru, že se jedná o plast natřený stříbrnou barvou. Taktéž odvětrávání brzd, které je u skutečného vozu řešeno průduchy v blatníku je zde pouze naznačené a v kovu nejsou skutečné otvory. Samozřejmě nelze Solido srovnávat například s Almost Real a dalšími výrobci, kteří mají díly z moteriálu, ze kterých jsou i na skutečné voze, ovšem tento detail dost kazí dojem z jinak pěkného modelu. Jedná se především o závodní trubkový rám pro posádku, který je originálně samozřejmě z kovu a taktéž o výfukový systém, jenž je vidět při zadním pohledu na model.

Jsou to však jediné dvě části modelu, které mi tak nějak překážejí, zbytek je s přihlédnutím na cenu opravdu velmi kvalitně zpracovaný a pokud nemáte doma sbírku modelů za stovky tisíc, ale chcete si udělat radost tím, že budete mít na poličce logo Applu v jiné formě, než v podobě krabičky od iPhone, pak budete naprosto spokojeni. Porsche 935 K3 v barvách Apple Computer od Solido je zkrátka něco, co by měl mít každý skutečný fanoušek Applu. Pokud navíc máte rádi i auta nebo přímo Porsche, není vůbec co řešit. Jen pokud máte o model zájem, je potřeba si pospíšit, protože ve většině obchodů s modely začíná být vyprodaný.