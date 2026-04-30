Porsche představilo speciál Apple Computer!

Porsche právě představilo závodní speciál Apple Computer. Vůz se bude účastnit závodů IMSA od 1. do 3. 5. 2026 v Laguna Seca. Speicální monopost odkazuje na vůz Porsche 935 K3, který se v roce 1980 účastnil závodu 24 hodin Le Mans. Na start se s ním tehdy postavila trojice pilotů Rahal, Garretson a Moffat. Vůz byl do dnešního dne jediným vozem na světě, který nesl oficiálně logo společnosti Apple Computer, která jej tehdy sponzorovala. Je k nevíře, že se Apple a Porsche spojili opět a po 46 letech ukázaly nový vůz a to dokonce v původních barvách a s logem Apple Computer, které Apple již od roku 2007, kdy se společnost oficiálně přejmenovala na Apple Inc. Na nádherný monopost se můžete podívat v následující galerii.