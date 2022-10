Recenze Pitaka MagEz Case pro iPhone 14 Pro: Nejminimalističtější kryt na trhu!

Už tomu jsou čtyři roky, co můj iPhone chrání obaly od společnosti Pitaka a když Apple uvedl iPhone 14 Pro, uvedla Pitaka také kryty na iPhone 14 Pro, na které se podíváme v dnešní recenzi. Jedná se konkrétně o kryty na iPhone 14 Pro, které naleznete pod názvem Pitaka MagEZ Case 3 a Fusion Weaving MagEZ Case 3 s tím, že stejné obaly nabízí Pitaka také pro iPhone 14 a iPhone 14 Plus nebo iPhone 14 Pro Max. Tím, že používám kryty Pitaka již řadu let, se nepodíváme jen na samotné kryty, ale pro ty z vás, kteří s nimi mají již nějaké ty zkušenosti, se zaměříme také na změny oproti předchozím generacím.

Co se změnilo hned na první pohled je balení, které je nyní jak sama Pitaka uvádí mnohem ekologičtější a je kompletně vyrobeno ze 100% biologicky rozložitelného materiálu, což potěší každého, kdo myslí na planetu. Uvnitř balení pak najdete kromě samotného krytu také poděkování a stručný přehled ostatních výrobků. Samotný kryt se pak liší oproti předchozím variantám jen minimálně a pokud jste předchozí obaly nepoužívali, ani si změn nevšimnete. To, co je však vidět na první pohled, je jemnější struktura materiálu, tedy aramidu, který je k nerozeznání od surového karbonu. Celý obal je vyroben z jednoho odlitku tohoto materiálu a to s naprostou precizností tak, aby dokonale sedl na váš iPhone. Díky tomu, že je aramid odolný a pevný, je tloušťka obalu neuvěřitelných 0.95mm, tedy skutečně méně než 1mm, díky čemuž nijak neovlivní velikost vašeho iPhone, což je to, co na obalech Pitaka miluju především a proč je už několik let používám.

Fotogalerie obal na iphone 14 Pro iphone 14 pro kryty iphone 14 Pro kryt kryt na iphone 14 pro pitaka iphone 14 Pro Pitaka MagEZ Case Vstoupit do galerie

Obal lehce přesahuje přes displej, ovšem pokud používáte tvrzené sklo jako například v mém případě PanzerGlass, pak vám bude okraj obalu končit současně s tvrzeným sklem. To má sice tu výhodu, že displej, respektive sklo je na desetinu milimetru ve stejné výšce jako okraje obalu, ale na druhou stranu není sklo ničím chráněno. Pokud však používáte displej bez ochranného skla, pak okraje obalu přesahují displej a nehrozí jeho poškrábání ani v momentě, kdy jej položíte displejem dolů. Okolo objektivů je pak silný polykarbonát, který je chrání před úrazem v případě pádu telefonu. Aramid je extrémně silný materiál a po třech letech, co jej používám, mohu s čistým svědomím říct, že mi telefony spadly na zem v řádu desítek pádů a nikdy se jim nic nestalo. Pokud zvolíte obal MagEZ Case 3, stejně jako já, pak jediné co hrozí, je fakt, že váš telefon není chráněn z horní a spodní části a pokud dopadne právě na onu část, hrozí, že si ji poškodíte. Pitaka nabízí i odolnější obaly, které již řeší ochranu všech částí telefonu, ovšem za cen uvětší velikosti.

Nově je k dispozici kromě základních barev celých obalů také takzvaný Fusion Weaving efekt, kdy je část obalu zabarvena a vytváří zajímavý efekt. Já miluju karbon a černou barvu, proto zůstávám věrný své variantě Black/Gray, ovšem pokud chcete telefon oživit, pak se po Fusion Weaving podívejte. Obal i přesto, jak je extrémně tenký, nabízí ve svém těle magnet a je tak kompatibilní s MagSafe a samozřejmě i s bezdrátovími nabíječkami Qi.

Obaly Pitaka jsou vyrobeny z materiálu s názvem aramid, což je žáruvzdorný syntetický materiál vyvinutý v roce 1961 americkou vědkyní. Používá se dodnes v rámci leteckého a vojenského průmyslu, kde je využíván jako náhrada škodlivého azbestu, a to díky svým vlastnostem. Armáda jej používá na výrobu neprůstřelných vest. Materiál je extrémně odolný a přitom lehký. Aramid je na pohled velmi podobný karbonu, od toho se však zásadně liší. Zatímco karbonová vlákna jsou extrémně silná v tahu a stlačení, jsou na druhou stranu také velmi křehká. Pokud sledujete například závody F1, je vám jasné, že vytvořit z karbonu obal na telefonu není příliš inteligentní řešení. Stačí totiž jeden pád a obal můžete zamést smetáčkem. Oproti tomu je aramid pružnější a tvrdší, díky čemuž se na obaly skvěle hodí. Na první pohled je pak aramid od karbonu téměř k nerozeznání a liší se většinou jen povrchovou úpravou.

Pokud hledáte obal, který nijak nezmění tvary ani design vašeho telefonu a zároveň milujete karbon a chcete, aby byl při své minimalističnosti co nejodolnější, pak je Pitaka jednoznačnou a v podstatě i jedinou volbou na trhu. Sám tyto obaly používám již řadu let od iPhone 11 a nemohu si stěžovat. Ano, je pravda, že telefon není chráněn zcela ze všech stran, ovšem poměr mezi ochranou, kvalitou zpracování a tím, že se obal ani po roce nošení a desítkách pádů, které můj iPhone 13 Pro zažil nijak netřepí, nepraská a vypadá stále jako nový, hraje jednoznačně pro Pitaku. Já sám již jiné obaly nepoužívám a myslím si, že každý, kdo chce něco minimalistického, by se po nich měl poohlédnout. Věřím, že budete nadmíru spokojeni.

Obaly Pitaka si můžete zakoupit přímo zde.