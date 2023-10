Recenze krytu PanzerGlass HardCase MagSafe s D3O: V hlavní roli nejen odolnost, ale i ekologie

Bez ochranného krytu si používání iPhonu mnozí z nás takřka nedokáží představit. To proto, že případné opravy prasklých skleněných zad nepatří mezi ty nejlevnější a škrábance na kovovém rámečku či opět zádech zase nepotěší duševně. Jak ale vybrat kryt, který dodá vašemu iPhonu prvotřídní ochranu, zároveň však nezkazí jeho design a v ideálním případě bude mít i pár bonusových vlastností, díky kterým bude jeho používání ještě větší radost? Pokud takový kousek právě hledáte, máme pro vás tip na jeden, který alespoň dle mého všechny tyto náležitosti splňuje. Řeč je konkrétně o PanzerGlass HardCase MagSafe s ochrannou vrstvou D3O, který nám nedávno dorazil do redakce a který si tedy nyní společně představíme.

Technické specifikace

Kryty HardCase nejsou v nabídce dánské společnosti ochranného příslušenství PanzerGlass žádnou novinkou. Letos se však tento výrobce rozhodl svůj oblíbený kryt poměrně zásadně vylepšit a učinit jej tak opět o něco využitelnějším a celkově zajímavějším. A nutno dodat, že se mu to i díky Applu povedlo. Pokud si totiž stále vybavujete zářijovou Keynote, určitě si vzpomenete na pasáž věnovanou ekologii a závazku Applu do roku 2030 vyrábět všechny jeho produkty s nulovou uhlíkovou stopou. Upřímně nevím, jestli je to shoda šťastných náhod, nebo měl PanzerGlass nějaké to „insider info“ ze strany Applu, ale u svých HardCase se nyní vydal taktéž velmi ekologickou cestou. Své iPhony skládající se z řady recyklovaných materiálů tedy obalíte do krytu, jehož zadní plastová část je vyrobena ze 100% recyklovaného plastu a obvodový gumovo-plastový rámeček, který je oproti zádům výrazně poddajnější, je pak tvořen ze 44 % rostlinnou složkou. Na krytu jako takovém byste přitom tento eko přístup absolutně nepoznali, což je za mě rozhodně fajn. Těšit se tedy můžete na ryze průhledný kryt s mírně vyvýšenými rámečky kolem displeje, ochranným prstencem kolem zadního fotoaparátu a integrovaným MagSafe prstencem.

Co se týče ochrany, PanzerGlass slibuje u krytu skutečně bravurní odolnost, která odpovídá armádnímu standardu 3x Military Grade Standard. Telefon v krytu by tedy měl přežít i pád ze 3,6 metru, což už není rozhodně málo. Nějaké to občasné vypadnutí z ruky by tedy nemělo představovat žádný problém, byť musím samozřejmě jedním dechem dodat, že v tomto směru hraje extrémní roli i štěstí, úhel dopadu, povrch, na který telefon dopadá a tak podobně. Celkově bych tedy řekl, že krytu lze opět věřit o něco víc než tomu bylo v předešlých letech, avšak bude lepší, když to prověřovat na vlastní kůži nebudete.

Co mě osobně dost zaujalo, je integrace nové ochranné technologie D3O BiO, kterou popisuje PanzerGlass jako nejpokročilejší ochranný materiál na rostlinné bázi na světě. S D3O jsem se totiž setkal již před lety, když jsem ještě hrál aktivně florbal. Právě D3O vložky jsem totiž míval v mých brankářských chráničích na kolena, přičemž jejich funkčnost byla už tehdy skvělá. Vložka jako taková byla po většinu času měkká a příjemná, avšak v případě nárazu (nebo obecně vyvinutí většího tlaku) zatuhla a poskytla prvotřídní ochranu. Pokud tedy funguje D3O u krytů stále stejně, myslím si, že ochrana zde bude více než solidní.

Testování

Novou generaci krytu HardCase jsem testoval konkrétně na iPhonech 15 Pro a 15 s tím, že se samozřejmě jedná o tentýž kryt, jen přizpůsobený danému modelu. Nemusíte se tedy obávat například toho, že kryt pro levnější iPhony na tom bude z hlediska ochrany hůř než pro ty dražší. Jeho instalace na telefon je díky poměrně poddajným okrajům velmi snadná a zabere vám jen pár vteřin, stejně jako případná následná demontáž. Fajn je pak to, že se telefon po nasazení krytu nějak extrémně nezvětší. Jasně, už v ruce necítíte úzké tělo krasavce ze skla a hliníku či titanu, ale o nějakou extrémní změnu se tu rozhodně nejedná. Dokonce se nebojím říci, že telefon získá na objemu zhruba to, co mu dodají originální kryty od Applu, což není vůbec špatné.

Nejdůležitější na krytu je samozřejmě jeho odolnost a ta je dle mého opravdu skvělé. Hned na úvod sice přiznám, že drop testy jsem opravdu neprováděl, protože jsem kryt testoval na mém osobním telefonu a dále pak telefonu přítelkyně, nicméně minimálně šrámy od běžného života, které vznikají v kapsách či kabelkách od klíčů, drobných mincí a tak podobně nejsou na krytech po dvou týdnech používání zatím žádné. Kladně hodnotím i „těsnost“ rámečku z hlediska přilnutí k telefonu. U tohoto typu krytů se totiž docela často stává, že se pod něj dostanou kolem rámečků nečistoty, které jsou následně vidět v prostoru zad. Zde mi ale přijde, že rámečky přilnuly k telefonu natolik dobře, že do krytu žádné nečistoty nepouští.

Pokud vás zajímá síla MagSafe prstence, ta je dle mého srovnatelná s magnety, které u svých krytů používá i samotný Apple, takže se nemusíte obávat toho, že by měl iPhone přichycený k MagSafe příslušenství skrze kryt tendenci padat či na něm naopak držel víc než je standardní. Respektive alespoň já s MagSafe problém neměl ani jednou a to jej doma používám skutečně ve velkém. A když už mluvíme o užitečných vychytávkách, zapomenout nesmím na velmi inteligentně vymyšlený „antikolébací“ systém. PanzerGlass si totiž evidentně uvědomil, že mnoho uživatelů používá telefon i při jeho položení na záda například na stůl a tak podobně s tím, že v takovém případě se musí potýkat s kolébáním kvůli vystouplému fotoaparátu. Kryt se proto dočkal nejen vyvýšeného rámečku kolem fotoaparátu, ale taktéž vyvýšených zadních hran, díky čemuž se při položení na záda vůbec nekymácí.

Abych však jen nechválil, jsou tu dvě věci, které mě trošičku štvou. Tou první je fakt, že se kryt docela dost „matlá“ a najít na něm otisky prstů či jiné šmouhy není vůbec žádný problém. Samozřejmě chápu, že je to jakousi daní za použitý materiál, ale tak nějak chci věřit tomu, že v dnešní moderní době musí existovat minimálně nejrůznější chemické povlaky, které zachytávání šmouh na plastu alespoň trochu zamezí. PanzerGlass je však zatím využívat nezačal, čímž mě trochu štve de facto každý rok, co se mi HardCase dostane do rukou. Druhou výtku pak mám k relativně výraznému logu, které je umístěno na zadní straně krytu. Chápu, že nějaké to „obrandování“ je potřeba, ale zrovna u průhledného krytu, u kterého je jasné, že jej člověk kupuje primárně kvůli tomu, aby si nekazil čistý design telefonu, je cokoliv navíc zkrátka přítěž. Pokud tedy bude tyto řádky číst někdo z PanzerGlass, přimlouvám se v příští generaci za větší důraz na minimalismus.

Resumé

Jak tedy kryt PanzerGlass HardCase s D3O závěrem zhodnotit? Jak jinak než kladně. Jedná se totiž o kousek, na který je spoleh, který vám umožní kochat se i nadále krásou těla vašeho iPhonu a který potěší i z hlediska ekologické stránky věci. Myslím si tedy, že koupí tohoto krytu vedle nešlápnete. Jen myslete na to, že vzhledem k TPU lze počítat s určitým žloutnutím postupem času, které však nelze jakkoliv ovlivnit.