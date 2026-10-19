Apple prozradil přesnou kapacitu baterie iPhone Duo

Apple v pátek zveřejnila oficiální energetický štítek Evropské unie pro svůj nový iPhone Duo. Tento dokument vůbec poprvé s jistotou potvrzuje, že celková kapacita baterie zařízení činí 4 883 mAh.
Potvrzení úniků a globální standard
Zveřejněný údaj se tak zcela shoduje s dřívějšími neoficiálními zprávami z dodavatelského řetězce. Ty správně uváděly, že se napájení skládá ze dvou samostatných bateriových článků o kapacitách 2 962 mAh a 1 921 mAh. Jelikož je iPhone Duo navržen výhradně pro používání elektronické eSIM a zcela postrádá slot pro klasickou fyzickou SIM kartu, platí tato hodnota po celém světě. Apple tak nemusel na žádném trhu kapacitu uměle snižovat kvůli odlišnému vnitřnímu uspořádání komponent.
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Srovnání s řadou 18 Pro
Při pohledu na zbytek jablečného portfolia se novinka řadí přesně doprostřed mezi aktuální vlajkové lodě. Jak již dříve zjistili technici ze serveru iFixit během kompletního rozebrání, menší eSIM varianta iPhonu 18 Pro disponuje baterií s kapacitou 4 288 mAh. Větší model iPhone 18 Pro Max naopak spoléhá na akumulátor o kapacitě 5 567 mAh. Předobjednávky iPhone Duo již začaly. K prvním zákazníkům dorazí 23. října. První jablečná skládačka má dle některých analytiků potenciál uspět. Dokonce se šušká, že by se Apple mohl do roka stát číslem jedna na poli skládacích smartphonů. Jestli ale tyto prognózy nejsou až příliš optimistické ukáže až čas.