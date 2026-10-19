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Apple uspěchal předobjednávky iPhone Duo. Kvůli náhlé změně plánu na něj budete čekat do příštího roku

iPhone
J. VajdákJan Vajdák
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Apple v pátek spustil předobjednávky nového iPhone Duo, odle reportéra Marka Gurmana z Bloombergu šlo ale o velkou chybu. Společnost totiž dle jeho zpráv předem věděla o značných problémech ve výrobě a velmi omezených skladových zásobách, přesto se rozhodla s uvedením na trh neotálet.

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Přednost dostaly finanční výsledky

Ve svém pravidelném zpravodaji Power On Gurman uvedl, že Apple vědomě dal přednost brzkému uvedení zařízení před skutečným uspokojením poptávky, čímž zklame především ty největší nadšence, kteří si chtěli novinku pořídit jako první. Situaci zhoršila i náhlá změna distribuční strategie. Původní plány totiž počítaly s tím, že se iPhone Duo začne prodávat zprvu výhradně v USA a v Číně, odkud by se až později rozšířil dál. Vedení Apple ale nakonec rozhodlo o spuštění předobjednávek ve více než 70 zemích současně.

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iPhone Duo 12 iPhone Duo 12
iPhone Duo 8 iPhone Duo 8
iPhone Duo 10 iPhone Duo 10
iPhone Duo 11 iPhone Duo 11
iPhone Duo 6 iPhone Duo 6
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Následky tohoto rozhodnutí se projevily takřka okamžitě. Už necelých třicet minut po spuštění prodejů se odhadované datum doručení ve většině zemí propadlo až na 25. ledna. Jistou nadějí pro kupující zůstává pouze fakt, že Apple u svých doručovacích termínů tradičně udává horší scénáře a často dokáže produkty odeslat s předstihem. Jak to nakonec s dodávkami bude ukáže až čas. Jisté je nicméně dle mého názoru jedno – pokud jste s objednávkou otáleli, je v tuto chvíli víceméně jasné, že se jej letos dočkáte jen s opravdu velkým štěstím.

iPhone Duo lze předobjednat zde

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iPhone Duo

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