Apple: Starší aplikace nebudou na iPhone Duo problém

Nový skládací iPhone Duo teoreticky nastolil problém, kterým se až dosud nikdo zabývat extra nemusel. Vnitřní displej této novinky má totiž zcela jiné proporce než obrazovky klasických iPhonů a miliony existujících aplikací na něj pochopitelně nejsou připravené. Apple proto zvolil postupný přechod a vytvořil hned tři režimy kompatibility podle toho, pro jakou verzi iOS byla konkrétní aplikace připravena.
Nejjednodušší situace nastane u starších aplikací, které ještě nebyly aktualizované ani pro iOS 27. Ty se na rozloženém iPhonu Duo spustí v bezpečné oblasti uprostřed obrazovky, zatímco nevyužitý prostor kolem nich zůstane černý. Není to zrovna oslnivé využití skládacího telefonu, zato by díky tomu měly fungovat prakticky bez zásahu vývojáře.
Aplikace aktualizované pro iOS 27 už využijí podstatně větší část vnitřního displeje. Ani v jejich případě ale nepůjde o úplné využití celé plochy a na některých místech zůstane prázdný prostor. Pro první měsíce života nové kategorie zařízení je to nicméně poměrně elegantní kompromis.
Fotogalerie
Skutečný potenciál iPhonu Duo se ukáže teprve až s příchodem operačního systému iOS 27.1. Aplikace vytvořené nebo upravené právě pro tuto verzi systému budou moci využít celý skládací displej a přizpůsobit mu své rozhraní. Stejným způsobem samozřejmě fungují také aplikace přímo od Applu.
Právě tento přístup je pro úspěch iPhonu Duo poměrně zásadní. Apple totiž nemůže očekávat, že vývojáři předělají statisíce aplikací ze dne na den. Uživatel přesto nebude po rozbalení telefonu koukat na hlášku o nekompatibilitě – starší software jednoduše poběží v omezeném režimu a postupnými aktualizacemi se bude jeho využití velkého displeje zlepšovat. Vzhledem k tomu, že iPhone Duo zamíří do prodeje až 23. října a tou dobou má být dostupný také iOS 27.1, budou mít vývojáři ještě několik týdnů na přípravu.
Přečtěte si i další zprávy, související s letošními novinkami od Applu: