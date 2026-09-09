iPhone Duo nabídne podporu MagSafe nabíjení, bezdrátově zvládne až 25 W

Společnost Apple dnes večer představila svůj revoluční skládací iPhone Duo. Jednou z otázek, které v souvislosti s touto novinkou vyvstaly, byla podpora MagSafe.
Konstrukce skládacího telefonu totiž Applu příliš prostoru pro klasické rozmístění komponent nedává a některé dřívější spekulace proto naznačovaly, že by magnetický systém mohl být jednou z obětí honby za co nejtenčím tělem. Nakonec se ale nic takového nestalo. iPhone Duo MagSafe podporuje.
Apple v technických specifikacích novinky uvádí, že bezdrátové nabíjení přes MagSafe dosahuje výkonu až 25 W. V tomto směru se tedy iPhone Duo vyrovná iPhonům 18 Pro a uživatelé nemusí počítat s pomalejším nabíjením jen kvůli skládací konstrukci.
Dobrou zprávou je rovněž podpora standardu Qi2.2. Také přes kompatibilní příslušenství třetích stran je možné dosáhnout bezdrátového nabíjecího výkonu až 25 W. Majitelé telefonu tak nebudou odkázáni výhradně na originální nabíječky od Applu.
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Přes kabel je Duo ještě rychlejší. Z nuly na 50 % kapacity baterie jej má být možné dostat přibližně za 20 minut. Proti iPhonu 18 Pro a iPhonu 18 Pro Max je to nicméně lehce pomalejší, protože oba modely zvládnou stejnou metu přibližně za 15 minut.
Zachování MagSafe je u iPhonu Duo důležitější, než by se mohlo na první pohled zdát. Nejde totiž jen o nabíjení, ale o celý ekosystém magnetického příslušenství od stojánků přes držáky až po externí baterie. Apple tak majitele svého prvního skládacího iPhonu nenutí začínat v tomto směru úplně od nuly.
Předobjednávky iPhonu Duo odstartují 16. října, do prodeje pak telefon zamíří 23. října.