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Apple zdražil iPhone Air, 17, 17e a 16. Kolik si připlatíme?

iPhone
J. FilipJiří Filip
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Nejsou to jen ceny nejnovějších generací iPhone, které mezigeneračně poposkočily. Apple totiž v tichosti změnil ceny i u starších modelů iPhone, tedy alespoň na Apple Online Store. A ačkoliv je příplatek relativně malý, minimálně u jednoho z modelů je do jisté míry spíš k smíchu. 

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Apple zdražil konkrétně modely iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17e a iPhone 16, přičemž ve všech případech vzrostla cena o 100 dolarů, potažmo pak 2000 Kč. To je sice na jednu stranu relativně přijatelné, ale na druhou stranu je třeba jedním dechem dodat, že Apple zdražil tímto způsobem i iPhone Air, který se v období kolem Vánoc prodával ve slevách nový za nějakých 18 990 Kč. Nyní jej ale nový pořídite za 31 990 Kč, což z něj dle mého názoru dělá prakticky neprodejný kousek vzhledem k tomu, že ani za původní cenu nebyl prodejním hitem. Těžké to ale bude mít třeba i iPhone 16 či 17e, protože se jedná o zařízení, která hardwarem úplně neoslní, ale přesto Apple chce, abyste si za ně nyní připlatili. Na druhou stranu, navýšení jejich ceny ve výsledku trochu zahýbe i sekundárním trhem, takže se dá očekávat, že pokud tato zařízení už vlastníte, jejich hodnota bude klesat pomaleji.

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Apple produkty můžete zakoupit u iStores
iPhone Air 2 iPhone Air 2
iPhone Air 3 iPhone Air 3
iPhone Air 4 iPhone Air 4
iPhone Air 5 iPhone Air 5
iPhone Air 6 iPhone Air 6
iPhone Air 7 iPhone Air 7
iPhone Air 8 iPhone Air 8
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