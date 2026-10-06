Zavřít reklamu

Cena iPhone Duo ve světě: V Turecku zaplatíte za iPhone Duo víc, než v USA za dva

iPhone
R. ZavřelRoman Zavřel
1

Nejlevněji si můžete iPhone Duo koupit v USA, kde je však potřeba myslet na to, že k ceně musíte připočítat místní daň. Ta se neplatí pouze v pěti státech USA, všude jinde musíte k ceně místní daň připočítat, a tak například pokud vyrazíte pro iPhone Duo do New Yorku, zaplatíte za něj 2176$. Vůbec nejdražší je iPhone Duo stejně jako iPhone 18 Pro v Turecku. Tam za jeden iPhone Duo zaplatíte víc než v USA za jeden. Co se ČR týká, tak při přepočtu na dolary vyjde cena na 2518$, což je sice stále víc než v USA, ovšem není to tak strašné a paradoxně v okolních zemích, kde platí € vás iPhone Duo vyjde ještě o zhruba 60$ dráž. Pokud tedy chcete iPhone Duo za nejlepší cenu, vyplatí se vyrazit do USA, Kanady, UAE, Japonska, Číny, Singapuru nebo Austrálie, všude jinde je totiž telefon dražší než v ČR.

  • USA – 1999$ (cena bez daně)
  • Kanada – 2216$
  • UAE – 2314$
  • Japonsko – 2319$
  • Čína – 2382$
  • Singapur – 2426$
  • Austrálie – 2433$
  • ČR – 2518$
  • Slovensko – 2576$
  • Anglie – 2652$
  • Indie – 3124$
  • Brazílie – 4230$
  • Turecko – 4689$

Mohlo by vás zajímat

iphone duo hero.jpg iphone-duo-hero.jpg
Apple iPhone Duo Case sand 260909 Apple-iPhone-Duo-Case-sand-260909
iPhone Duo underdisplay camera 3 iPhone Duo underdisplay camera 3
iPhone Duo 8 iPhone Duo 8
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze
iPhone Duo

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.