Nejlevněji si můžete iPhone Duo koupit v USA, kde je však potřeba myslet na to, že k ceně musíte připočítat místní daň. Ta se neplatí pouze v pěti státech USA, všude jinde musíte k ceně místní daň připočítat, a tak například pokud vyrazíte pro iPhone Duo do New Yorku, zaplatíte za něj 2176$. Vůbec nejdražší je iPhone Duo stejně jako iPhone 18 Pro v Turecku. Tam za jeden iPhone Duo zaplatíte víc než v USA za jeden. Co se ČR týká, tak při přepočtu na dolary vyjde cena na 2518$, což je sice stále víc než v USA, ovšem není to tak strašné a paradoxně v okolních zemích, kde platí € vás iPhone Duo vyjde ještě o zhruba 60$ dráž. Pokud tedy chcete iPhone Duo za nejlepší cenu, vyplatí se vyrazit do USA, Kanady, UAE, Japonska, Číny, Singapuru nebo Austrálie, všude jinde je totiž telefon dražší než v ČR.
- USA – 1999$ (cena bez daně)
- Kanada – 2216$
- UAE – 2314$
- Japonsko – 2319$
- Čína – 2382$
- Singapur – 2426$
- Austrálie – 2433$
- ČR – 2518$
- Slovensko – 2576$
- Anglie – 2652$
- Indie – 3124$
- Brazílie – 4230$
- Turecko – 4689$
Tam za jeden iPhone Duo zaplatíte víc než v USA za jeden. Nemá to být za dva?😊