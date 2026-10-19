Francií otřásly masivní nepokoje! Výtržníci vzali útokem Apple Store, z rabování v Lille se šíří šílená videa

Francie má za sebou víkend, na který budou tamní obyvatelé ještě dlouho vzpomínat. Zemi totiž v sobotu zachvátily jedny z největších nepokojů za poslední roky, při kterých se původně převážně pokojné demonstrace proti rostoucím životním nákladům a zhoršujícím se veřejným službám na řadě míst změnily v násilné střety s policií, ničení majetku a rabování obchodů. A právě poslední zmíněná věc se bohužel dotkla také Apple. Výtržníci totiž vzali útokem hned několik jeho kamenných prodejen, přičemž největší pozornost na sociálních sítích vzbudily záběry z Apple Storu ve francouzském Lille. Ty totiž ukazují, jak snadno se může obchod plný drahé elektroniky během několika okamžiků proměnit v cíl rabování.
Právě z Lille se na sociálních sítích v čele s X začala během víkendu šířit videa zachycující útok na tamní Apple Store. Na záběrech jsou vidět lidé pronikající do prodejny a odnášející si z ní v opravdu velkém měřítku nejrůznější produkty. A přestože autenticitu všech videí kolujících po internetu samozřejmě nelze úplně 100% ověřit, samotné vyrabování obchodu potvrdila přímo francouzská tisková agentura AFP.
Pillage de l’Apple Store à Bordeaux https://t.co/gHEFkkc0HQ
— Gautier (@gautierbonhur) October 17, 2026
protesters raided an Apple Store in Lille France yesterday, dumbest move ever 😭 https://t.co/GumhrJTzlQ
— Holly – I like tech (@AnxiousHolly) October 18, 2026
🚨🇫🇷 La police scientifique commence à procéder à des relevés d’empreintes dans plusieurs magasins victimes de pillages, notamment dans cette boutique Apple Store. https://t.co/dTq1QGxGIz
— Les Spectateurs (@SpectateursFr) October 17, 2026
Lille přitom nebylo jediným městem, kde Apple během nepokojů utrpěl škody. Podle francouzských médií byl vyrabován také Apple Store v Bordeaux. Vedle prodejen Applu se pak útočníci zaměřili i na další obchody s elektronikou, oblečením či potravinami. Jen v Lille byly mezi napadenými podniky například Carrefour City, Sephora nebo obchod s příslušenstvím pro mobilní telefony. Francouzská policie nyní jednotlivé útoky vyšetřuje a snaží se jejich pachatele identifikovat. K dispozici má mimo jiné záběry z bezpečnostních kamer a videa zachycující průběh nepokojů. Podle dostupných informací probíhá také zajišťování stop přímo ve vyrabovaných obchodech.
Samotný Apple se k rozsahu škod dosud veřejně nevyjádřil. Jeho oficiální stránky nicméně ukazují, že prodejna v Lille zůstane v pondělí a úterý uzavřena a znovu by měla otevřít až ve středu 21. října. Zajímavé bude ale také sledovat, jak velké škody Apple nakonec vyčíslí. Jeho prodejny jsou totiž vybaveny celou řadou bezpečnostních opatření a odcizená zařízení budou zcela určitě dříve či později zablokována na dálku díky tomu, že Apple samozřejmě dokonale ví IMEI všech produktů, které v danou chvíli na prodejně byly a zmizely z ní. To však samozřejmě nic nemění na skutečnosti, že kromě samotné elektroniky vznikly škody také na vybavení a zařízení obchodů.
Pro Apple je tak uplynulý víkend především nepříjemnou připomínkou toho, jak zranitelné mohou být i jeho jinak pečlivě zabezpečené prodejny. A pro francouzské obchodníky, kteří se nyní snaží dát své podniky znovu dohromady, jde o další komplikaci v už tak složité ekonomické situaci.