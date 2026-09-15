Apple Store čekají velké změny. Zmizí obří obrazovky a vrátí se legendární Genius Bar

Společnost Apple chystá podle nejnovější zprávy agentury Bloomberg rozsáhlé změny ve svých prodejnách. Mark Gurman z Bloombergu ve svém zpravodaji Power On uvádí, že jablečný gigant plánuje v nadcházejících letech výrazně urychlit tempo renovací stávajících poboček. V rámci těchto úprav se chystají hned tři zásadní novinky, přičemž tou nejzajímavější je bezesporu návrat ikonických pultů Genius Bar.
Nové zóny pro vyzvednutí a kurzy
První velká změna se dotkne postranních částí obchodů, které Apple interně označuje jako „Avenue“. Zde vzniknou dvě zbrusu nové sekce. První z nich bude vyhrazena pro vyzvedávání online objednávek. Tato část bude vyrobena kompletně ze dřeva, v její horní polovině bude logo Applu a ve spodní části se budou nacházet bezpečnostní zásuvky pro uložení připraveného zboží.
Druhá nová sekce na okrajích prodejny poslouží vzdělávacím kurzům Today at Apple. Její součástí bude velký displej a zabezpečené úložné prostory pro zařízení lektorů. Až doposud Apple pro tyto aktivity využíval primárně velké stoly a sezení uprostřed hlavní plochy obchodu.
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Konec video stěn a znovuzrození Genius Baru
Druhým radikálním řezem je úplné odstranění obřích video stěn, které v současnosti tvoří dominantu zadní části většiny prodejen a slouží jak pro marketing, tak pro zmíněné kurzy.Na jejich uvolněné místo se nastěhuje třetí, nejvýraznější novinka v podobě pultů Genius Bar. Od těch Apple upustil před více než dekádou, když začal prosazovat otevřenější koncept „Genius Grove“.
Obnovený Genius Bar si zachová svůj historický ráz, dostane však moderní celodřevěný design a bude nabízet dvě různé výšky pultu pro zajištění bezbariérové přístupnosti. Stěnu za ním pak ozdobí plakáty s aktuálními produkty. Cílem této proměny je podle Gurmana snaha Applu vrátit se k tradičnějšímu a praktičtějšímu pojetí prodeje, servisu a výdeje zboží. Zatím jsem příliš Apple Storů nenavštívil. Pouze v Bathu a v Miláně, přičemž ten v Miláně byl o poznání hezčí. Kdo navštěvuje jablečné obchody pravidelně, možná návrat Genius Barů uvítá. Přeci jde jen o kus jablečné historie. Jaký Apple Store se vám líbil nejvíce.