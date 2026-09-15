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Apple Store čekají velké změny. Zmizí obří obrazovky a vrátí se legendární Genius Bar

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Společnost Apple chystá podle nejnovější zprávy agentury Bloomberg rozsáhlé změny ve svých prodejnách. Mark Gurman z Bloombergu ve svém zpravodaji Power On uvádí, že jablečný gigant plánuje v nadcházejících letech výrazně urychlit tempo renovací stávajících poboček. V rámci těchto úprav se chystají hned tři zásadní novinky, přičemž tou nejzajímavější je bezesporu návrat ikonických pultů Genius Bar.

Nové zóny pro vyzvednutí a kurzy

První velká změna se dotkne postranních částí obchodů, které Apple interně označuje jako „Avenue“. Zde vzniknou dvě zbrusu nové sekce. První z nich bude vyhrazena pro vyzvedávání online objednávek. Tato část bude vyrobena kompletně ze dřeva, v její horní polovině bude logo Applu a ve spodní části se budou nacházet bezpečnostní zásuvky pro uložení připraveného zboží.

Druhá nová sekce na okrajích prodejny poslouží vzdělávacím kurzům Today at Apple. Její součástí bude velký displej a zabezpečené úložné prostory pro zařízení lektorů. Až doposud Apple pro tyto aktivity využíval primárně velké stoly a sezení uprostřed hlavní plochy obchodu.

Apple Store Barcelano Passeig de Gracia 5 Apple Store Barcelano Passeig de Gracia 5
Apple Store Barcelano Passeig de Gracia 4 Apple Store Barcelano Passeig de Gracia 4
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Apple Store London 2026 01 07 v 21.11.43 Apple Store London 2026-01-07 v 21.11.43
Apple Store London 2026 01 07 v 21.11.30 Apple Store London 2026-01-07 v 21.11.30
Apple Store London 2026 01 07 v 21.12.40 Apple Store London 2026-01-07 v 21.12.40
New Apple Store Montreal New-Apple-Store-Montreal
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Konec video stěn a znovuzrození Genius Baru

Druhým radikálním řezem je úplné odstranění obřích video stěn, které v současnosti tvoří dominantu zadní části většiny prodejen a slouží jak pro marketing, tak pro zmíněné kurzy.Na jejich uvolněné místo se nastěhuje třetí, nejvýraznější novinka v podobě pultů Genius Bar. Od těch Apple upustil před více než dekádou, když začal prosazovat otevřenější koncept „Genius Grove“.

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Obnovený Genius Bar si zachová svůj historický ráz, dostane však moderní celodřevěný design a bude nabízet dvě různé výšky pultu pro zajištění bezbariérové přístupnosti. Stěnu za ním pak ozdobí plakáty s aktuálními produkty. Cílem této proměny je podle Gurmana snaha Applu vrátit se k tradičnějšímu a praktičtějšímu pojetí prodeje, servisu a výdeje zboží. Zatím jsem příliš Apple Storů nenavštívil. Pouze v Bathu a v Miláně, přičemž ten v Miláně byl o poznání hezčí. Kdo navštěvuje jablečné obchody pravidelně, možná návrat Genius Barů uvítá. Přeci jde jen o kus jablečné historie. Jaký Apple Store se vám líbil nejvíce.

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Apple Store

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