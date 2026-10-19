Přemýšlíte nad pořízením Apple HomeView? Vytiskněte si jeho maketu na 3D tiskárně a usnadněte si rozhodování

Když Apple před téměř dvěma týdny světu představil svůj chytrý domácí displej HomeView, zejména fanoušky chytré domácnosti tímto produktem dokázal solidně zaujmout. Zařízení totiž sice ve výsledku nenabízí nic vyloženě převratného, co by nedokázal obstarat váš iPad, nicméně vzhledem k tomu, že je navržené primárně právě pro ovládání chytré domácnosti nebo obecně coby váš smart domácí společník, vlastně dává mnoha lidem smysl. A protože se ve Smart Home produktech dlouhodobě vyžívám i já, nejspíš vás nepřekvapí, že mi HomeView leží též v hlavě opravdu hodně. Přeci jen, dostat jej do Česka není až tak velký problém vzhledem k tomu, že se bude prodávat i ve Velké Británii, tedy doslova pár hodin letadlem.
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Pokud vás produkt také láká, ale rádi byste si jej alespoň zčásti prohlédli fyzicky minimálně z hlediska jeho rozměrů, mám pro vás super zprávu. Internetem totiž již kolují soubory potřebné pro 3D tisk makety v měřítku 1:1, díky čemuž si tak lze HomeView domů pořídit již nyní, přestože do prodeje zamíří oficiálně až 13. listopadu. Pro tisk je sice k dispozici jen verze se stojánkem, nicméně vzhledem k tomu, že se maketa tiskne ze dvou částí, kdy jednou je stojánek a druhou displej, stačí jen malá úprava displejové části (konkrétně uříznutí zadního „ramena“, které se vsouvá do stojanové části), abyste si z něj vytvořili nástěnný model.
Já si oba modely vytvořil v průběhu víkendu, abych si o jejich rozměrech a celkovém designu udělal s předstihem co nejlepší představu a na stole i zdi už proto poctivě testuji. Zatím u nás doma vede nástěnná varianta, která dává vzhledem k možnosti umístění do de facto centrálního průchodu bytu větší smysl než varianta se stojánkem. A jak to máte vy? Líbí se vám myšlenka HomeView, nebo v tomto produktu naopak nevidíte absolutně žádný přínos?