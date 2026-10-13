Kolik bude stát Apple HomeView? Toto je nejpravděpodobnější cena

Již za pár hodin by měl Apple světu představit svůj první chytrý domácí displej, ze kterého by rád vytvořil mozek pro chytrou domácnost postavenou na HomeKit či Matter standardu. Řeč je konkrétně o zařízení nesoucí název HomeView, které nabídne například 6“ displej, schopnost rozpoznat vás pomocí kamery či vám zobrazit spousty informací z nativních Apple aplikací v čele s Domácností, Kalendářem, Fotkami, Připomínkami a tak podobně. Kolik ale bude tato novinka stát?
Právě cena HomeView je upřímně řečeno jedna z největších záhad tohoto produktu. Zatímco technické specifikace, barvy či design totiž již stihly uniknout, ohledně ceny se stále spekuluje i v souvislosti s konkurencí, která již nabízí podobné produkty poměrně levně. Leakeři se nicméně shodují na tom, že by mohlo zařízení stát kolem 350 dolarů, avšak není úplně jasné, zda v základní verzi na zeď, nebo naopak ve vyšší verzi s reproduktorem v základně.
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V obou případech jde nicméně o poměrně vysokou cenu zvlášť s přihlédnutím na konkurenci. Například Amazon svůj chytrý domácí displej Echo Show 8 vytvořený de facto pro stejné účely, pro které vznikne HomeView (byť samozřejmě primárně pro Alexu místo HomeKitu a Siri) lze sehnat za částky kolem 180 dolarů. Pokud se tedy cena pro Apple HomeView potvrdí, bude se kalifornský gigant snažit zařízení opět zařadit do prémiového segmentu.
Poměrně zajímavé je, že za 349 dolarů, za které by Apple mohl novinku prodávat, je nabízena třeba i Magic Keyboard pro 13“ iPad Pro. Pokud bychom tedy počítali s tím, že Apple nasadí ekvivalentní cenu i ve zbytku světa, pro Českou republiku by to znamenalo, že by HomeView mohl stát 9190 Kč, v EU by pak vycházel na 399 Euro. O levnou záležitost by se tedy rozhodně nejednalo a je proto otázkou, nakolik by mohl tento produkt slavit úspěch.
A právě s ohledem na to, že Apple potřebuje, aby se zařízení prodejně dařilo a skutečně rozdmýchalo mezi uživateli zájem o chytrou domácnost, bych osobně čekal cenovku podstatně nižší a ve skrytu duše doufám, že se dosavadní předpovědi pletou. Protože přeci jen, půjde o zcela nový typ zařízení, ke kterému si budou muset uživatelé najít cestu a je proto klíčové, aby byla tato pomyslná cesta co možná nejpříjemnější po všech směrech.