Apple oficiálně potvrdil další novinky! Dorazí už příští týden

Spekulace okolo brzkého představení další várky Apple produktů jsou nyní oficiálně potvrzeny. Před pár minutami totiž zveřejnil na sociální síti X totiž marketingový šéf Apple Greg Joswiak poměrně výmluvnou upoutávku „Can’t wait to pro and tell next week“, která naznačuje, že se máme příští týden opravdu na co těšit. A protože zároveň Apple rozeslal oficiálně vybraným zahraničním médiím pozvánku na „Apple Experience“ do Los Angeles, která se bude konat od 10:00 tamního času, tedy 18:00 středoevropského (zimního) času, není už pochyb nad tím, že si užijeme premiéru nových MacBooků Pro a zřejmě i dalších počítačů.
Podle dosavadních informací by měl Apple představit konkrétně přepracované 14″ a 16″ MacBooky Pro s OLED displeji, které vůbec poprvé nabídnou také dotykové ovládání. Kromě toho se očekává tenčí a lehčí konstrukce či nahrazení současného výřezu pro kameru Dynamic Islandem známým z iPhonů. Pokud se tyto informace potvrdí, půjde o jednu z největších designových změn v historii MacBooků. Vedle nich by měl dorazit také základní 14″ MacBook Pro s čipem M6 a nový iMac se stejným procesorem. Stranou by pak neměl zůstat ani iPad mini 8, který má konečně vyměnit dosavadní LCD displej za OLED. Jeho další očekávanou novinkou je výkonnější čip A20 Pro, přičemž stále není jasné, zda Apple sáhne po 60Hz, nebo 120Hz panelu.
Can’t wait to pro and tell next week. https://t.co/3wUkxwq35i
— Greg Joswiak (@gregjoz) October 19, 2026
Vzhledem k tomu, že Apple zve na Apple Experience jen vybrané novináře a zároveň na představení neláká žádnou veřejnou pozvánkou, ale jen jakousi upoutávkou na sociálních sítích, je prakticky jasné, že se dočkáme stejného stylu představení jako tomu bylo nyní u HomeView, druhé generace HomePodu mini či Apple TV 4K. Jinými slovy, čeká nás vydání několika tiskových zpráv, ve kterých Apple produkty detailně popíše, spolu s doprovodnými videi.
Osobně jsem suverénně nejvíce zvědavý na nové dotykové MacBooky Pro. Apple totiž dlouhé roky zastával názor, že dotykové displeje patří především na iPady, zatímco Macy mají být ovládány klávesnicí a trackpadem. Pokud tedy nyní skutečně přijde s dotykovým MacBookem, půjde o poměrně zásadní změnu jeho dosavadní filozofie a vzhledem k tomu, že nás od očekávaného představení dělí už jen něco málo přes týden, se na odpověď naštěstí nemusíme dlouho čekat. Snad tedy produkty zaujmou nejen specifikacemi, ale i cenou, kterou dokáže Apple udržet v rozumných mezích.