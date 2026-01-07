Toto příslušenství dodá MacBooku dotykový displej!

O dotykových Macích se mluví už roky a podle aktuálních spekulací by se první takový Mac měl objevit ještě letos. Ne každý uživatel je však připraven kupovat nový počítač jen kvůli jedné funkci. Právě na tuto skupinu cílí nový doplněk s názvem Magic Screen, který má přinést dotykové ovládání i na stávající MacBook Air a MacBook Pro. Za projektem stojí společnost Intricuit, která se chystá Magic Screen uvést prostřednictvím Kickstarteru. Výrobce jej označuje za vůbec první „nacvakávací dotykovou vrstvu“ pro MacBooky. Příslušenství se připevňuje přímo na displej pomocí vestavěných magnetů a k počítači se připojuje přes USB-C, takže nevyžaduje složitou instalaci ani zásah do šasi.
Fotogalerie
Po připojení má Magic Screen umožnit běžné úkony proveditelné dotykem, jako je klepnutí, posouvání nebo přibližování obsahu. Podle výrobce má být ovládání přirozené a přesné, což by mohlo usnadnit práci s webovými stránkami, fotografiemi nebo dokumenty. Součástí balení má být také stylus s podporou přítlaku a funkce hover, tedy rozpoznání hrotu nad obrazovkou bez přímého dotyku. Intricuit prezentuje Magic Screen jako cenově dostupnou alternativu k externím grafickým tabletům nebo iPadům, které řada uživatelů využívá právě kvůli dotykovému ovládání s možností kreslit. Startovní cena pro podporovatele kampaně má být 139 dolarů, což není nikterak vysoká cena. Přesné datum spuštění kampaně na Kickstarteru ani termín zahájení dodávek zatím oznámeny nebyly. Na webu výrobce jsou však k dispozici ukázková videa, která demonstrují fungování Magic Screen v praxi.