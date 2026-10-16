Známe možný start prodejů prvních dotykových MacBooků Pro! Apple se na jejich příchod už připravuje

Na první dotykový MacBook v historii Apple čekáme už pěkných pár let a nyní to konečně vypadá, že se jeho příchod počítá nikoliv na měsíce, ale na týdny. Podle nejnovějších informací velmi dobře informovaného novináře Marka Gurmana z Bloombergu totiž Apple plánuje představit přepracované MacBooky Pro s OLED displeji již 27. nebo 28. října, přičemž jejich prodej by mohl odstartovat v pátek 6. listopadu. A co je možná ještě zajímavější, tento termín není jen náhodným odhadem. Apple totiž údajně připravuje ve svých kamenných prodejnách poměrně rozsáhlé změny, které právě na začátek listopadu ukazují.
Podle Gurmana mají zaměstnanci Apple Storů naplánovanou rozsáhlou úpravu prodejních ploch na večer 5. listopadu a následující pátek 6. listopadu. A jelikož podobné změny Apple zpravidla provádí před zahájením prodeje nových produktů, aby pro ně připravil vystavené kusy, propagační materiály i potřebné zázemí, je dost pravděpodobné, že tyto plány souvisí právě s novými počítači. Osobně bych se pak absolutně nedivil tomu, kdyby pak v rámci těchto případ připravil Apple s předstihem místo i pro HomeView, který se začne prodávat jen o týden později.
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Pokud se pak ptáte na to, zda si právě nová generace notebooků zaslouží v Apple Storech zvláštní pozornost, odpověď je naprosto jednoduchá – tentokrát rozhodně ano. Dotykové ovládání totiž bude chtít Apple prakticky 100% co nejlépe odprezentovat a uživatele nechat vyzkoušet, zda pro ně má smysl, respektive spíš co vše jim tento nový způsob ovládání Macu umožní. Ostatně, operační systém macOS už se v tichosti na dotykové ovládání chystá a já bych se i proto vůbec nedivil tomu, kdyby tuto formu ovládání do budoucna začaly nabízet nejen Pro modely, dostal by jej i MacBook Air či později Neo. Z vlastní zkušenosti s dotykovým notebookem přitom mohu říci, že jde o opravdu fajn způsob práce s počítačem, který sice není na každý jeden úkon, některé však dokáže zpříjemnit.