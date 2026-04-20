Apple odkládá první MacBook Pro s dotykovým displejem! Důvod nepřekvapí

Že Apple plánuje v nadcházejících měsících světu představit své první MacBooky s dotykovým displejem, se díky poměrně velkému množství nejrůznějších úniků ví už nějakou dobu. Jak se však nyní zdá, čekat na tyto stroje bychom nakonec mohli o něco déle, než se podle prvotních zpráv zdálo. Pokud jste si tedy na ně už brousili zuby coby na brzký upgrade vašeho počítače, následující řádky vás jistojistě nepotěší.
Podle nejnovějších informací, se kterými přišel před pár hodinami skvěle informovaný reportér Mark Gurman z Bloomberg, totiž hrozí, že první MacBooky Pro s dotykovým displejem dorazí později, než se původně čekalo. Zatímco dosavadní odhady počítaly s premiérou někdy mezi koncem roku 2026 a začátkem roku 2027, nově se začíná mluvit spíš o úplně zadní hraně tohoto okna. To jinými slovy znamená, že by se tyto stroje mohly světu ukázat zhruba až za rok touto dobou.
Důvod zpoždění pak ve výsledku s ohledem na současné dění v technologickém světě příliš nepřekvapí. Za odkladem má totiž stát nepřekvapivě nedostatek paměťových čipů, který obecně výrobci hardwaru řeší v poslední době prakticky neustále. A v případě Applu, který si potrpí na přesně načasované produktové cykly a vysoké výrobní objemy, může i relativně malý výpadek v dodávkách znamenat citelné zpoždění.
Zajímavé přitom je, že Apple se dotykovým displejům u MacBooků dlouhodobě spíš vyhýbal. Ještě před pár lety firma naznačovala, že kombinace macOS a dotykového ovládání nedává úplně smysl a že na podobné experimenty tu má iPad. Trh se však mění, uživatelské návyky také a Apple zjevně nechce zůstat stranou. Pokud se tedy dotykové MacBooky skutečně chystají, půjde o jeden z největších posunů v historii této produktové řady.
Ačkoliv odklad podobně zajímavého stroje rozhodně zamrzí, pokud má být výsledkem promyšlené řešení, které nebude jen marketingovým tahákem, ale skutečně posune používání Macu dál, možná si to čekání nakonec své opodstatnění najde. A upřímně, pokud se Applu povede vytvořit dotykovou verzi macOS skutečně intuitivní a celkově skvěle využitelnou, máme se na co těšit. Když jsem totiž před lety používal Windows notebook s dotykovým displejem, coby doplněk ovládání byl dotyk pro mnoho úkonů opravdu super. I proto mám tak osobně od dotykových Maců docela velká očekávání.