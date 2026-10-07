Apple už první dotykový MacBook prakticky netají. macOS 27.2 nabízí další důkaz

Že se Apple chystá světu v dohledné době představit svůj první MacBook s podporou dotykového ovládání je vzhledem k množství uniklých informací skoro už veřejným tajemstvím. Nutno navíc dodat, že se Apple svými plány už takřka netají, jelikož se v macOS 27 objevuje čím dál tím víc potvrzení toho, že se podobné zařízení blíží uvedení. Další důkaz nyní nabídla třeba i nedávno vydaná 3. beta macOS 27.2.
Když v macOS 27.2 beta 3 kliknete na ikonu aplikace v Docku a tlačítko myši či trackpadu chvíli podržíte, ikona se mírně zvětší a navrch rovnou nabídne rychlé akce pro danou aplikaci. Jde tedy o chování, které používá Apple v iOS a iPadOS ve chvíli, kdy na ikonu aplikace dlouze přitlačíte prstem. Sama o sobě by tato novinka samozřejmě nic dokazovat nemusela, jenže v kombinaci s dalšími změnami macOS 27.2 už začíná být podobností s dotykovým ovládáním až podezřele mnoho.
macOS 27.2 beta 3 introduces a new long-press animation for Dock icons, hinting at the upcoming touchscreen MacBook Pro https://t.co/4zfZOxy8MO
— ldt (@madeby_ldt) October 5, 2026
Ve stejné betě se totiž objevily také přímo pojmenované nástroje pro dotyková gesta. Už základní macOS 27 Golden Gate navíc přinesl například gesto pull-to-refresh známé z iPhonů a iPadů. Apple tedy evidentně postupně přidává do macOS prvky, které dávají při ovládání prstem podstatně větší smysl než při používání klasické myši či trackpadu.
Stále samozřejmě existuje i jiné vysvětlení. macOS 27 totiž výrazně rozšířil možnosti dotykového ovládání prostřednictvím Sidecaru, kdy lze Mac ovládat přes displej připojeného iPadu. Některé z nových funkcí proto mohou vznikat právě kvůli němu. Jenže Apple zároveň podle reportéra Marka Gurmana testuje chystané dotykové MacBooky právě s macOS 27.2 a jejich představení očekává už během října či listopadu. Nové dotykové prvky v systému proto přicházejí přinejmenším v podezřelou chvíli. Snad se tedy všechny tyto předpoklady co nevidět naplní a my si budeme moci první dotykový MacBook vyzkoušet na vlastní kůži. Já před lety počítač s dotykovým displejem využíval a v mnoha směrech to bylo opravdu fajn, takže věřím, že i v případě dotykového macOS je na co se těšit.