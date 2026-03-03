První dotykový MacBook dorazí už letos na podzim, teď o něm Applu unikly další detaily

Ještě před pár lety sice byla myšlenka MacBooku s dotykovým monitorem prakticky nemyslitelná, nyní se však díky spoustě nejrůznějších úniků informací zdá, že má Apple podobný plán skutečně na stole a co víc, pomalu směřuje k jeho realizaci. Tento fakt nyní potvrdil i velmi spolehlivý reportér Mark Gurman z Bloombergu, který přišel rovněž s pár zajímavými detaily.
Zdroje Gurmana tvrdí konkrétně to, že chce Apple svůj nový MacBook s dotykovým displejem prezentovat jako „touch-friendly“ a nikoliv „touch-first“ zařízení, což jinými slovy znamená, že dotykové ovládání má být postaveno do role jakéhosi doplňku, nežli stěžejní možnosti ovládání tohoto stroje.
Aby toho Apple docílil, chce mít de facto oddělené i ovládací režimy pro ovládání skrze periferie a pomocí dotyků, Tyto režimy nebo chcete-li prostředí macOS se pak mají automaticky přepínat podle toho, co uživatel zrovna využívá k ovládání s tím, že když to budou myš, klávesnice či trackpad, prostředí má vypadá stejně jako nyní, zatímco při použování dotyků se má systém přiblížit iPadOS. Zajímavé je pak to, že pro dotykové ovládání si měl Apple začít chystat v macOS půdu již loni s příchodem Liquid Glass. Když totiž nyní otevřete ovládací centrum Macu, ikony jednotlivých funkcí jsou relativně velké a tedy přizpůsobené dotykovému ovládání.
Fotogalerie
Poměrně zajímavé je pak to, že podpora dotykového ovládání má zahrnovat i gesta známá z iPadu, jako je pinch pro přiblížení nebo svižné rolování. Obecně má ale má k celé věci přistupovat spíše konzervativně, takže určitě nečekejte nová gesta, ale spíš „jen“ oprášení těch, na které jsme zvyklí nyní právě z dotykových displejů jeho produktů. Je navíc docela dobře možné, že ne všechny se na Macu objeví.
Co se týká načasování, dotykový MacBook Pro by se měl objevit už letos na podzim, a to s čipem M6 a OLED displejem. Přepracované 14″ a 16″ varianty mají nabídnout také nový průstřel pro kameru v horní části displeje, který by mohl připomínat spíše Dynamic Island známý z iPhonů než současný výřez. Doufejme tedy, že se zprávy o poměrně zásadní proměně MacBooků Pro potvrdí a nás tak z uživatelského hlediska čeká opravdu nevšední zážitek. Já osobně pak doufám i v to, že si postupem času najde dotykový displej cestu z řady Pro i na Air, aby se toto řešení stalo uživatelsky rozšířenějším. Já jakožto uživatel MacBooků Air bych totiž podobnou možnost rozhodně uvítal vzhledem k tomu, že jsem jí před lety na Windows laptopu naprosto miloval.