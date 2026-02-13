Apple chce dostat Touch ID pod displej iPhonů, iPadů a dokonce i Maců

Blíží se další zásadní upgrade pro displeje Apple produktů? Je to docela dobře možné. Apple si totiž nedávno nechal nově schválit patent, který naznačuje, že Touch ID pod displejem může být ve hře nejen pro budoucí iPhone, ale klidně i pro zařízení typu iPad nebo dokonce Mac. Patenty leckdy lákají na něco, co se v budoucnu nikdy neuskuteční, ale tady máme až překvapivě mnoho detailů. Jejich realizaci v případě Maců pak hraje do karet i fakt, že se v posledních měsících hned několikrát objevily zvěsti o tom, že má Apple v plánu představit Mac s dotykovým displejem, u kterého by Touch ID pod displejem dávalo logicky smysl.
Patent se jmenuje nenápadně „Display with localized brightness adjustment capabilities“, tedy něco jako displej s možností lokální úpravy jasu. Nejde ale o True Tone ani o automatické přizpůsobení podle okolního světla. Myšlenka je jiná. Určitá část pixelů na displeji se umí na okamžik rozsvítit tak, aby fungovala jako přisvícení pro snímání otisku prstu. Mohlo by to fungovat tak, že pod displejem je pole světelných senzorů a nad nimi „průhledná okénka“ v displeji. Když by pak uživatel přiložil prst, řídicí obvody vyberou jen malou oblast pixelů, která prst nasvítí, a odražené světlo pak senzory použijí pro rozpoznání otisku. Displej by navíc díky tomuto řešení i nadále zůstal plně čitelný, takže by se na něm mohlo zobrazit například potvrzení pro platbu přes Apple Pay či cokoliv podobného.
Dvě možné varianty
Z patentu dále vyplývá, že Apple zvažuje dvě konfigurace – konkrétně buď systém detekuje, kde přesně je prst, a nasvítí tu oblast (teoreticky by to znamenalo, že prst položíte téměř kamkoli). nebo existuje konkrétní vyznačený výřez na displeji, kde je senzorová oblast soustředěná. Upřímně, kdybych si měl tipnout, Apple by chtěl spíš druhý scénář, ale realita u první generace klidně skončí u jednoho jasně daného místa. Je to jednodušší na komunikaci i na konzistenci odemknutí. A Applu to ve výsledku nechá i solidní manévrovací prostor do budoucna, protože jak všichni dobře víme, upgrady svých produktů dávkuje do několika po sobě jdoucích let moc rád.
Toto řešení y přitom dávalo skvělý smysl i v případě prvních ohebných iPhonů, potažmo pak i iPadů. V souvislosti s iPhone Fold se totiž často řeší, že může být konstrukčně příliš tenký na plnohodnotné Face ID. Proto se spekuluje o Touch ID, přičemž většina úniků zatím spíš mluví o Touch ID v bočním tlačítku (podobně jako u iPad Air). Tenhle patent ale ukazuje, že Apple si minimálně nechává otevřená vrátka i pro Touch ID přímo v displeji. Budoucnost Touch ID se tedy jeví dost zajímavě a to pravděpodobně v úplně jiné formě, než na kterou jsme zvyklí nyní.
Fotogalerie