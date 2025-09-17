Zavřít reklamu

MacBook Pro dostane příští rok dotykový displej!

Mac
Jiří Filip
0

Jablečné laptopy čeká možná další zlatá éra. Podle nejnovějších informací od analytika Ming-Chi Kua se totiž zdá, že Apple konečně sáhne po funkci, kterou už roky mnozí uživatelé požadují. Jeho zdroje nyní tvrdí konkrétně to, že příští MacBook Pro dorazí vůbec poprvé v historii s dotykovým displejem. A to není vše. Kromě podpory dotykového ovládání má totiž dostat i OLED displej. 

Apple údajně sáhne po technologii on-cell touch, která integruje dotykové senzory přímo do panelu a eliminuje tak potřebu samostatné vrstvy, díky čemuž bude schopen Apple zachovat u displeje i mimořádnou tenkost. 

Pokud se pak ptáte, z jakého důvodu Apple k nasazení dotykové obrazovky sáhne, je to jednoduše proto, že mu dlouhodobé sledování chování uživatelů iPadů ukázalo, že určitých scénářích je dotykové ovládání praktičtější a rychlejší než klasické ovládání trackpadem. Podle něj tak Apple zřejmě dospěl k názoru, že dotyková vrstva na MacBooku může v konkrétních případech zvýšit produktivitu a zpříjemnit práci. Levnější MacBook, který má dorazit už koncem letošního roku, nicméně dotykovým panelem počítat nebude. 

Pokud jde o samotný OLED MacBook Pro, výrobu panelů má podle všeho zajišťovat Samsung. Nejasná zůstává spíše otázka, s jakou čipovou architekturou novinka nakonec dorazí. Zatímco dříve se mluvilo o M5 čipech ještě v roce 2025, reportér Mark Gurman z Bloombergu později uvedl, že se Apple možná rozhodne vydání posunout až na začátek roku 2026. Spekuluje se tak o situaci, kdy by Apple během jediného roku představil dvě generace MacBooků Pro – nejprve s M5 a následně s M6 a OLED displejem.

Kromě dotykové vrstvy se očekává také tenčí konstrukce a menší výřez v displeji, což by mohlo znamenat jeden z největších faceliftů MacBooku Pro za poslední roky. Dotyková obrazovka pak tuto změnu symbolicky korunuje, protože právě ona bývala v minulosti jedním z nejdiskutovanějších témat kolem Apple notebooků.

