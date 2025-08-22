Zavřít reklamu

MacBooky trpí už dva roky otravnou chybou, která na nich znepříjemňuje hraní. Apple jí však stále ignoruje

Jestliže na svém MacBooku Air či Pro rádi hrajete hry, možná se potýkáte s nenápadným, ale otravným problémem. Vývojář Colin Cornaby už v roce 2023 upozornil v macOS na chybu, která způsobuje, že hry mohou na vestavěném displeji působit rozmazaně. A zdá se, že problém přetrvává dodnes. Chyba souvisí s tím, jak macOS reportuje rozlišení displeje. Každá hra při spuštění dostane od systému informaci o rozlišení, aby se zabránilo nekompatibilním nastavením. Jenže u MacBooků s výřezem (tzv. notchem) macOS předává hry s celkovým rozlišením displeje, a to včetně části, která notch zakrývá a která není viditelná. V praxi to znamená, že hra vykresluje pixely i do prostoru, který se reálně nezobrazuje. macOS pak při zobrazení hry na celé obrazovce posune obraz dolů, což vede k nesouladu rozlišení a výslednému vertikálnímu „stlačení“ obrazu. Výsledkem je mírně rozmazaný výstup.

Cornaby uvádí následující příklad. Jeho MacBook Pro má rozlišení 3456 × 2234 pixelů, ale viditelná oblast pod notchem činí pouze 3456 × 2160 pixelů. Chybějících 74 pixelů se tak kompenzuje stlačením obrazu. Problém se netýká hráčů na externích monitorech ani těch, kteří využívají okno. Objevuje se pouze při hraní v režimu celé obrazovky na vestavěném displeji. Jako částečné řešení doporučuje vývojář nastavit rozlišení s poměrem stran 16:10, ale ne každá hra tuto možnost nabízí. Bug byl Applu nahlášen už v září 2023, ale zatím nebyl opraven. Pro většinu hráčů může být ztráta 74 pixelů sotva postřehnutelná. Přesto jde o chybu, která by si po dvou letech zasloužila pozornost.

