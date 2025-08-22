MacBooky trpí už dva roky otravnou chybou, která na nich znepříjemňuje hraní. Apple jí však stále ignoruje

Jestliže na svém MacBooku Air či Pro rádi hrajete hry, možná se potýkáte s nenápadným, ale otravným problémem. Vývojář Colin Cornaby už v roce 2023 upozornil v macOS na chybu, která způsobuje, že hry mohou na vestavěném displeji působit rozmazaně. A zdá se, že problém přetrvává dodnes. Chyba souvisí s tím, jak macOS reportuje rozlišení displeje. Každá hra při spuštění dostane od systému informaci o rozlišení, aby se zabránilo nekompatibilním nastavením. Jenže u MacBooků s výřezem (tzv. notchem) macOS předává hry s celkovým rozlišením displeje, a to včetně části, která notch zakrývá a která není viditelná. V praxi to znamená, že hra vykresluje pixely i do prostoru, který se reálně nezobrazuje. macOS pak při zobrazení hry na celé obrazovce posune obraz dolů, což vede k nesouladu rozlišení a výslednému vertikálnímu „stlačení“ obrazu. Výsledkem je mírně rozmazaný výstup.
Cornaby uvádí následující příklad. Jeho MacBook Pro má rozlišení 3456 × 2234 pixelů, ale viditelná oblast pod notchem činí pouze 3456 × 2160 pixelů. Chybějících 74 pixelů se tak kompenzuje stlačením obrazu. Problém se netýká hráčů na externích monitorech ani těch, kteří využívají okno. Objevuje se pouze při hraní v režimu celé obrazovky na vestavěném displeji. Jako částečné řešení doporučuje vývojář nastavit rozlišení s poměrem stran 16:10, ale ne každá hra tuto možnost nabízí. Bug byl Applu nahlášen už v září 2023, ale zatím nebyl opraven. Pro většinu hráčů může být ztráta 74 pixelů sotva postřehnutelná. Přesto jde o chybu, která by si po dvou letech zasloužila pozornost.