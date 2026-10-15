Apple chystá již brzy další velkou akci! Dorazit mají první dotykové MacBooky, OLED iPad mini i Macy s M6

Apple má za sebou představení novinek pro chytrou domácnost, v rámci kterého jsme se dočkali HomeView, nové Apple TV 4K, HomePodu mini 2 či příslušenství Home Collection. Pokud jste si však mysleli, že tím jeho říjnová nadílka končí, jste na omylu. Jak totiž nyní informoval spolehlivý reportér Mark Gurman z Bloombergu, Apple začal rozesílat vybraným novinářům pozvánky na další produktovou akci, která se uskuteční již ve středu 28. října v Los Angeles. Tentokrát by mělo jít o událost, na kterou fanoušci Maců čekají dlouhé roky. Dorazit totiž mají nejen nové počítače s čipy M6, ale především první MacBooky s dotykovými displeji.
Podle Gurmana Apple pozval vybrané novináře na celodenní akci, během které si budou moci připravované produkty osobně vyzkoušet. Hlavní hvězdou by přitom měly být přepracované MacBooky Pro, které mají vůbec poprvé v historii nabídnout dotykové OLED displeje, což by znamenalo zásadní změnu dosavadního přístupu Applu, který se dotykovému ovládání Maců dlouhodobě bránil.
Spekuluje se konkrétně o nových 14″ a 16″ modelech, které mají kromě OLED panelů nabídnout také lehčí konstrukci a Dynamic Island namísto současného výřezu v displeji. Zajímavé přitom je, že podle dosavadních informací by tyto přepracované MacBooky mohly využívat čipy M5 Pro a M5 Max, zatímco klasický 14″ MacBook Pro má dostat novější základní čip M6. Zda tomu tak skutečně bude, se však teprve dozvíme.
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Vedle dotykových MacBooků se očekává také představení nového iPadu mini, který by měl též konečně vyměnit dosavadní LCD displej za OLED. Spekuluje se rovněž o čipu A20 Pro, upraveném systému reproduktorů, lepší odolnosti proti vodě či přesunutí předního fotoaparátu pro pohodlnější videohovory na šířku. Zapomenout bychom neměli ani na klasické Macy. Apple totiž podle dostupných informací připravuje nový 14″ MacBook Pro s čipem M6 a aktualizovaný 24″ iMac, který má kromě stejného procesoru nabídnout také nové barevné varianty.
Je nicméně důležité zdůraznit, že přestože Apple již rozesílá pozvánky, zatím nic nenasvědčuje tomu, že bychom se měli dočkat tradiční Keynote vysílané prostřednictvím internetu. Gurman totiž hovoří o celodenním produktovém zážitku pro novináře, což odpovídá formátu, který Apple využil také při představení novinek pro chytrou domácnost. Je tedy možné, že nové produkty odhalí již v úterý 27. října prostřednictvím tiskových zpráv a krátkých videí, zatímco o den později si je pozvaní novináři vyzkoušejí osobně. Přesný harmonogram však Apple zatím veřejně nepotvrdil. Je ale pravda, že o úterý 27. října jsme v souvislosti s představením dalších Apple novinek již slyšeli několikrát, takže bych se osobně nedivil, kdyby produkty dorazily právě v tento den.